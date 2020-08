La obra del nuevo edificio del Tercer Sector avanza con la estructura ya completada

Con algo más de un treinta por ciento de ejecución de obra, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha querido conocer de primera mano los avances del que es, sin duda, el proyecto “más ilusionante” por su dimensión la ciudad en esta corporación, como es la construcción del edificio del Tercer Sector, un referente en favor de la inclusión y la diversidad.

Durante su visita a las obras, acompañado de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, la dirección de obra y responsables de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos (Albaida Infraestructuras), Fernández-Pacheco ha podido comprobar como estas obras de construcción alcanzan uno de sus primeros hitos, como es el levantamiento de su estructura, labores que tienen ahora su continuación con los trabajos de albañilería.

El alcalde se ha congratulado de los “avances” de una obra que, finalizada previsiblemente en la primavera de 2020, dará cobertura a las asociaciones y colectivos que trabajan por los demás. “Su construcción permitirá a estos colectivos dedicar todos sus recursos a cuidar a las personas con discapacidad, etc..., no a pagar alquileres, a buscar un local que responda a sus necesidades. Almería contará con un edificio como no hay otro en España”, ha recordado el primer edil explicando además que se trata de un edificio “cien por cien accesible, que va a contar con un gran auditorio, salas de fisioterapia, de tratamiento, de confidencialidad...dotado en definitiva para que se pueda compartir y las asociaciones del Tercer Sector puedan hacer uso de él”.

Compromiso

Con una inversión de casi tres millones de euros el nuevo edificio, situado en el barrio de La Goleta, supondrá la consecución de una demanda de estos colectivos y el cumplimiento de un compromiso que atiende a la diversidad y a la inclusión, ocupando una parcela municipal de algo más 2.100 m2 de superficie.

En su recorrido por el esqueleto del futuro edificio, el alcalde ha venido a conocer la distribución que a partir de ahora se realizará de los diferentes espacios que contendrá el nuevo inmueble y que dispondrá, entre otras peculiaridades, de diez salas para talleres, dos gimnasios con vestuarios asociados, dos salas de fisioterapia, una sala multisensorial, tres salas de lactancia con cambiador y 15 salas de confidencialidad, además de espacios exclusivos para personas con discapacidad auditiva y dependientes, recepción, zonas comunes, almacenaje y aseos diferenciales adaptados. Igualmente, contará con un salón de actos con capacidad para entre 150 y 200 personas.

Con fachada a las calles Árbol del Caucho y Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, el diseño del edificio, proyectado por 'J2 Simón y Cuerva Arquitectos' y conocido con el nombre de “Jardín de los Sentidos”, distribuirá esos espacios a lo largo de la planta baja y dos alturas en las que aparece conformada la edificación, abierta además a una gran plaza con tres alas diferentes.