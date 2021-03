“Nuestro ego no nos deja ver al resto de la humanidad, nos deshumaniza”

Hoy nos habla sobre su año de pandemia, y comparte con nosotros su mirada sobre el mundo que viene, uno de los empleados públicos que podrá contar que vivió el primer episodio de teletrabajo de nuestra Administración Pública.

- ¿Con qué palabra definiría su 2020?

Impactante. Porque, como en una película en la que cualquier cosa es posible, todos pensamos lo mismo…y ahora, qué.

- ¿Cómo vivió el confinamiento de hace un año?

Nos llevamos una sorpresa mayúscula. Nuestro hijo estudiaba en otra provincia, y regresó a casa. Hacía tres años que no vivía con nosotros tanto tiempo seguido. Fue bonito tenerle en casa. Yo creo que nos hizo bien a todos, estar bajo un mismo techo y pasar juntos ese trance.

- ¿Con qué intensidad afectó a vuestra vida?

Estábamos viviendo un momento duro, porque en un plazo muy breve de tiempo murieron mis dos suegros. Les queríamos muchísimo y estábamos de duelo. Y, después, nos comunicaron que mi cuñado estaba con un respirador y ahí ya se hizo más evidente la gravedad de la situación. Se percibía el estrés en casa y en los que me rodeaban.

- ¿Qué recuerdos le gustaría conservar de aquellos meses?

Lo increíblemente bonito que fue tener a todos en nuestra familia preocupados los unos por los otros. Era como recibir abrazos permanentemente.

- ¿Algo simpático que ocurriese en aquel periodo?

En casa somos forofos de los juegos de mesa. Y en esas fechas, por la noche, después de los quehaceres individuales, nos turnábamos para proponer un juego. Ahí me ves, mirando tutoriales en YouTube para jugar al póquer. Porque no me iba a dejar ganar o, por lo menos ¡no se lo iba a poner fácil!.

Todos pusimos de nuestra parte para tener unos momentos de alegría. Me quedo con eso, porque tranquiliza y da fuerzas para lo siguiente.

- ¿Piensa que el mundo volverá a ser como era?

Eso va a depender de lo que hayas hecho en ese tiempo de confinamiento.

Si estuviste, principalmente, sintiendo el agobio y la incertidumbre, cambiará algo, sí, pero no para mejor. No se toman buenas decisiones desde el miedo y la desconfianza. El grupo se resiente y no es generoso en el esfuerzo.

"Espero y deseo que ahora valoremos lo que teníamos previamente. Porque podemos volver a ese punto, pero habrá que esforzarse y mucho. Otra vez, todos juntos"

Pero si tuviste que hacer tu jornada laboral en casa, además de las tareas domésticas y hacer de profe, entrenador y más cosas con tus hijos, entonces es muy probable que valores, aún más, tu normalidad previa y hagas el esfuerzo necesario para volver, y ser un poquito mejor, porque ya has descubierto lo que cuesta.

Espero y deseo que ahora valoremos lo que teníamos previamente. Porque podemos volver a ese punto, pero habrá que esforzarse y mucho. Otra vez, todos juntos.

- ¿Es optimista cuando piensa en el futuro de la humanidad?

Sin duda. Mira lo que hemos conseguido en un año.

Se ha hecho un esfuerzo ímprobo y colectivo. Cada médico, enfermera, funcionario, investigador, profesor, cuidador… Todos provienen del sistema que hemos creado nosotros y nuestros ancestros. Así que no es ninguna tontería estar orgullosos de conseguir que nuestra gente esté preparada y trabaje para dar respuesta a nuestros problemas.

- ¿Y es de los que considera que debemos cambiar el rumbo y, si es así, cuál cree que debe ser la clave de ese cambio?

El cambio es constante, pero a veces va más deprisa, y es entonces cuando se evidencia. Esta es una de esas ocasiones.

Así es que creo que si analizamos esto nos daremos cuenta de un hecho francamente contundente: somos muy vulnerables. Ante ello solo cabe aglutinar esfuerzos y conocimientos, y eso deja fuera cualquier tipo de frontera. Un ejemplo, una iniciativa brillante y formidable, COVAX, con el pensamiento de que “nadie ganará la carrera hasta que todos ganen”.

- ¿Cuál considera que es el mayor reto que tiene hoy nuestra Administración?

Proveerse de medios materiales y humanos para ser más eficiente. La Administración no es proactiva, no se fomenta, y se requiere una mentalidad diferente. Si no, no cumpliremos nuestro objetivo.

- ¿Qué consejo le daría a un joven que esté pensando en opositar?

Que un opositor no acaba de estudiar al aprobar sus exámenes, lo hace durante toda su vida de funcionario. Así es que debe entrar con el ánimo de querer estar al día en conocimientos, porque los cambios ocurren muy rápidamente y, muchas veces, no se nos explican suficientemente. Y ahí interviene su curiosidad, sus ganas de querer hacer las cosas bien.

- ¿Qué le gustaría que aprendieran los jóvenes de este episodio?

Que han descubierto que es divertido volver a jugar con los padres y hermanos. Que se recomienden libros, pelis y música. Y que aburrirse un poco es necesario, porque te hace divagar y en ese punto ocurren cosas curiosas: la imaginación te hace volar.

- ¿Y la humanidad en general?

Esto es lo más difícil, me temo. Porque nuestro ego no nos deja ver al resto de la humanidad. Nuestro ego nos deshumaniza.

Mi madre nos decía que ella trataba a todos bien, porque esperaba que a sus hijos les tratasen igual. Humanidad, por favor, ¡humanízate!.

- ¿Qué palabra quiere que acabe definiendo su 2021?

Este año, que no tiene unos dígitos tan bonitos como el anterior, ojalá sirva para reunir fuerzas para salir adelante de la manera más serena y segura que garantiza el éxito: juntos. Esa es la palabra que elijo para el 2021: JUNTOS.