El empresario de Adra positivo en COVID-19: “Nunca piensas que te puede tocar a ti”

Mucho se viene hablando estos días del positivo por coronavirus del conocido empresario abderitano José García, primero porque ha derivado en la cuarentena obligada de unas 80 personas que de una u otra forma estuvieron en contacto con él a la confirmación de su caso, el pasado miércoles día 1 de julio, pero por otro lado, también por la valentía y honradez que esta persona ha mostrado desde el primer momento para preservar la salud pública sin importarle que trascendiera su identidad. Un hecho que, si ya de por sí era un personaje querido en el municipio, desde ahora lo será aún más.

Su caso ha dejado ya dos nuevos positivos, uno en el propio municipio de Adra y un segundo en el término municipal de El Ejido, pero de momento “el resto de ellos están dando negativo según me informan”, cuenta a 'Diario de Almería' el propio García, que se encuentra en cuarentena en su domicilio y mucho mejor de salud, de hecho, “apenas tengo molestias y me ha desaparecido por completo la fiebre”.

El empresario recuerda que se comenzó a notar mal el pasado sábado 27 de junio por la noche, “día en el que estuve en la comunión de mi nieto. El día anterior en una asamblea y el jueves en otra de una entidad bancaria, en todos esos días absolutamente nada. Yo pensé que era una simple infección de garganta y el lunes viendo que seguía con síntomas fui a urgencias. Me mandaron paracetamol y me auscultaron pecho y espalda, que también me molestaba”.

De nuevo en su casa, pasaron las horas y no mejoraba, así que decidió volver a urgencias con un cuadro algo más agravado, lo que provocó que los servicios sanitarios le realizaran la prueba que finalmente dio el positivo el miércoles día 1 de julio.

En ese momento se activó el protocolo y García además de avisar a sus propios vecinos, dio parte a las autoridades sanitarias con un amplio listado de personas con los que había mantenido contacto en los últimos días.

Con una gran tranquilidad, pese a llevar varios días de cuarentena, encerrado en una habitación en su domicilio, ha querido aprovechar este medio para mandar un mensaje de responsabilidad a toda la sociedad: “Nunca crees que te puede tocar, pero toca. Por eso, es muy importante ser responsables, llevar la mascarilla siempre y mantener las distancias de seguridad en todo momento. No hay que bajar la guardia porque hablamos de una enfermedad que tiene una alta capacidad de contagio y que lamentablemente se ha llevado muchas vidas”, explica García, quien reconoce que es necesario mantener la actividad para que la economía no se frene aún más, que es también de vital importancia, pero que hay que cambiar de forma de vida en estos momentos. Al menos, hasta que no se consiga una vacuna.

Además, ha agradecido “todas las muestras de apoyo de sus vecinos y de la sociedad almeriense en general”, que ha reconocido su mérito y humildad. Y por supuesto, a su mujer, que ya ha dado negativo en dos test PCR consecutivos y en las próximas horas se hará un tercero. “Ha estado y está en todo momento a mi lado, manteniendo la calma, y viviendo aquí conmigo sin poder vernos en ningún momento. Tiene muchísimo mérito”.