La enfermera de la guarda que ayudó a salvar al chófer accidentado en Los Pinos

Virginia Ripoll, enfermera de Urgencias de Torrecárdenas, fue ayer uno de los particulares ángeles de la guarda del conductor del bus que tuvo un accidente tras sufrir un infarto en Huércal de Almería.

“Entraba de turno y de tarde, y cuando me iba a trabajar, ví el autobús en la medianería y me bajé del coche, y vi a Paqui (médico) que también vive por allí y le pregunté que qué pasaba, me dijo que el conductor del autobús estaba inconsciente", relata esta sanitaria en unas declaraciones remitidas a este periódico.

"En ese momento, un militar y otra persona que no recuerdo lo bajaron del autobús y estaba en parada, un guardia civil empezó compresiones y Paqui me preguntó que si llevaba algo en el coche y le traje un guedel. Llegó alguien de atención primaria que llevaba algo de medicación y llevaba adrenalina pero no teníamos para coger una vía y le dije al guardia civil que avisara a mi hermano por teléfono y que trajera un maletín. En cuanto llegó mi hermano, le cogí la vía y la 1 adrenalina, seguimos así hasta que llegó el equipo del 061 y al monitorizarlo estaba en FV y hasta 6 descargas. Se intubó y estabilizó y directo a hemodinamica", añade.

Fuentes del Hospital Universitario Torrecárdenas han explicado que "FV es una arritmia mortal". "Existe actividad eléctrica no efectiva. El tratamiento es la desfibrilacion", han incidido.

Un autobús de Alsa colisionó con la rotonda de Los Pinos, en Huércal de Almería, después de que su conductor, un hombre de 60 años, sufriese un infarto.

Según han explicado fuentes municipales, en la parada 120 de Los Pinos se subió un pasajero.

El chófer paró en el semáforo en rojo y al ponerse en verde y arrancar le dio el infarto. El autobús se torció hacia la izquierda, pasó por encima de la rotonda, se llevó por delante una farola y señalizaciones y se metió en una zona peatonal de la calle Dulce María de Loinaz, dónde ha frenó la cabeza del vehículo contra un árbol y una farola.

Los servicios sanitarios se lo llevaron realizándole la reanimación correspondiente y se necesitó una grúa de tonelaje para mover el autobús. También acudieron los servicios de limpieza urbana.