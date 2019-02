La enfermería almeriense, “bajo mínimos”, según los profesionales

Reclaman al SAS que reconozcan al personal interino

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que reconozca el derecho del personal interino a acceder a la Carrera Profesional de la Sanidad andaluza, una medida que ya lo están reconociendo los tribunales. Satse ha exigido además la apertura de un proceso extraordinario para todos los profesionales que durante cinco años de bloqueo no han tenido posibilidad de acceder a la Carrera Profesional. En este sentido, el Sindicato de Enfermería ha recalcado que tanto las normas europeas como los tribunales están ya otorgando este derecho a los interinos, siendo la sanidad andaluza de las últimas que mantiene esta discriminación entre el personal temporal y fijo y respecto a los profesionales de otros servicios sanitarios. Según ha recordado Satse, mediante la Resolución de 1 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del SAS, por la que se dictan instrucciones sobre la reanudación de los procesos de certificación en los distintos niveles de la carrera profesional, se procedió a la reactivación de la Carrera Profesional tras más de cinco años de paralización. Sin embargo, Satse ha denunciado que esta reactivación no da una solución a todos los que durante cinco años de bloqueo no han tenido posibilidad de acceder al proceso de certificación, para interinos o personal incurso en las ofertas.