Un enfermo trasplantado expresa su agradecimiento por los cuidados médicos y su "nueva vida"

Francisco Javier Muñoz ha entregado a los responsables de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Torrecárdenas, una placa con su “más sincero agradecimiento” por haberle “cuidado y tratado de manera ejemplar” durante su estancia, antes y después del trasplante de corazón al que se enfrentó.

En el acto han estado presentes el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz, el director gerente del centro sanitario almeriense, Manuel Vida y el jefe de la Unidad de Cardiología, Ricardo Fajardo, quienes han recogido la placa en la que el paciente expresa que cada latido de su “nuevo corazón, es una muestra de agradecimiento al equipo de Cardiología del Hospital Torrecárdenas y a todo su personal por el trato recibido”.

Trasplantado hace dos años, Muñoz ha manifestado que ahora tiene una vida nueva. “Llevo dos años con el nuevo motor y estoy muy feliz” - ha manifestado - “yo mismo no me lo creo, cada día estoy mejor y quiero destacar el trabajo que se hace en el Hospital Torrecárdenas de Almería y durante todos los años en los que me hacían las revisiones antes de que me llegara el trasplante.” También ha tenido palabras para la generosidad de los donantes que, según señala, “es lo que hace que yo esté vivo”.

El delegado de Salud y Familias ha destacado “el gran trabajo que hacen los profesionales sanitarios de toda la provincia” y los “grandes esfuerzos que se hacen desde el Hospital para aprovechar la solidaridad de los almerienses en pos de salvar vidas”,

Por su parte, el jefe de la Unidad de Cardiología, el doctor Ricardo Fajardo, ha mostrado su agradecimiento al paciente “por acordarse de nosotros en una fase en la que ya no tiene que venir asiduamente” y ha asegurado que con gestos como éste “nuestro esfuerzo se ve recompensado al comprobar que sigue muy bien y que hemos hecho un buen trabajo”.