Se enfrenta a seis años por intentar matar a una mujer atropellándola

El fiscal ha pedido 6 años de prisión para una mujer acusada de intentar matar a otro atropellándola y a base de golpes de azada. La procesada M.Y.R.M. sobre las cuatro de la tarde del 3 de septiembre de 2015 se dirigió en su vehículo a la calle de Pulpí en la que reside la víctima. Una vez allí esperó a que esta última apareciese por la calle y con "intención de causarle la muerte" aceleró el automóvil y se dirigió contra ella sin dejar de aumentar la velocidad, persiguiéndola hasta que se empotró y atravesó un muro de ladrillo, quedando la víctima sobre el capó del coche agarrada al limpiaparabrisas bajo la alambrada. A pesar de ello, la procesada siguió acelerando, aunque no podía avanzar al encontrarse atrapado el vehículo en los escombros del muro. "No contenta con eso y al no haber conseguido su objetivo", se bajó del automóvil con una azada en la mano y la emprendió a golpes con la víctima hasta que ésta logró sujetar la herramienta y evitó que siguiera impactando en su cuerpo. A partir de ese momento la acusada propinó varios rodillazos en el estómago a la víctima hasta que apareció un hombre que consiguió arrebatarle a la fuerza la azada. Acto seguido y ante este testigo, cogió bloques de ladrillo de los escombros del muro y comenzó a lanzarlos contra la víctima, "quien sólo acertaba a cubrirse con ambos brazos" hasta que llegó la Policía Local.