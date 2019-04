Sanciones a Endesa en camino por los cortes de luz

Los cortes de suministro eléctrico en barrios de la periferia debido en gran medida a los enganches ilegales por el cultivo de marihuana y fraudes han vuelto a ser motivo de debate en el Ayuntamiento de Almería donde, pese a la diferencia de criterios, se ha acordado por unanimidad el posible inicio de acciones legales contra Endesa y solicitar a la Junta de Andalucía la apertura de un expediente sancionador contra la compañía por los cortes de luz.

Estos movimientos al objeto de tratar de encontrar una solución a un grave problema que está afectando a unos 20.000 vecinos de Pescadería-La Chanca, El Puche, Los Almendros y El Quemadero forman parte de la moción que el Grupo Municipal Socialista ha defendido ante el Plenario, junto a la convocatoria por parte del alcalde de la Junta Local de Seguridad y, en primera instancia, dirigir un escrito a Endesa convidando a la compañía a adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de luz a quienes pagan sus recibos.

No es desde luego la primera vez que el Ayuntamiento aborda en el Salón Noble esta problemática –incluso en forma de moción lo hizo hace dos año–, siendo ahora la principal novedad la encomienda a los Servicios Municipales Jurídicos de estudiar esas posibles acciones legales sobre las cuales han surgido muchas dudas y por ende, si realmente, los cuatro partidos más la concejal no adscrita han aprobado un claro papel mojado. “Es un servicio privado entre privados”.

Lo advertía el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, quien abría el debate censurando al PSOE la reaparición en Pleno de este conflicto tan sensible al tratarse de un servicio básico, por lo que no dudó en calificar la iniciativa socialista de “electoralista”, mientras que reprochaba al alcalde haber “tardado año y medio” en recibir a uno de los colectivos vecinales. Tuvo también críticas para la Subdelegación del Gobierno e incluso hizo de “abogado del diablo” para transmitir las dificultades de Endesa, que “ha gastado miles y miles de euros en reforzar las líneas, y cuando hay más refuerzo, hay más enganches”. “Este Ayuntamiento –añadió Cazorla– no tiene competencias en lo que es legal o no, ni en justicia ni en seguridad”. Dicho esto, Cs apela a encontrar otra vía de soluciones a las propuestas por el PSOE al estimar que el conflicto excede las competencias municipales. Pero, ¿quién sostiene un voto en contra ante los 20.000 vecinos afectados a unas semanas del 26-M?

Partido Popular Reclama una reunión con el subdelegado del Gobierno para recuperar el plan contra los enganches ilegales que cerró Antonio Sanz (PP) hace un año

De igual modo que la formación naranja acabó apoyando la moción socialista, el Partido Popular hizo el mismo recorrido. Desde el equipo de gobierno fue la concejala de Fomento y de Desarrollo Urbano, Ana Martínez Labella, quien defendió las “múltiples” reuniones y entrevistas mantenidas por el PP con las partes implicadas ya que, como expresó, “hay temas que no son competencia del Ayuntamiento, pero en los que el alcalde y sus concejales tienen que implicarse”. Mensaje que la representante del PP ha hecho extensivo a la Junta de Andalucía y, sobre todo, a la Subdelegación del Gobierno.

Martínez Labella aprovechó su turno de palabra para reprochar al subdelegado, Manuel de La Fuente (PSOE), que aún no haya mantenido la reunión solicitada por el Consistorio meses atrás y que, según la edil, ha vuelto a ser pospuesta “una vez más” sin fecha concertada. La intención es recuperar, a semejanza de Granada, el plan cerrado por Antonio Sanz hace un año con Endesa para poner fin a los enganches ilegales en Almería, antes de tener que dejar su cargo como delegado del Gobierno en Andalucía.