"Como me entere de que has dicho que ha sido mi hermano, te mato"

El incendio en el que murieron Naima, Cinthia y Alejandro en la casa cueva de La Molineta aún no ha dejado de arder en las sedes judiciales. Ahora es el hermano del menor condenado a 8 años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada durante por provocar el fuego que causó la muerte del joven de 21 años y las dos chicas de 12 y 15 años, el que se enfrenta a dos años de prisión por un delito de obstrucción a la justicia.

Y es que la Fiscalía considera que S.H.B., hermano del autor material del incendio, intentó cambiar la declaración de uno de los menores condenados por un delito de omisión del deber de impedir delitos. Uno de los tres adolescentes que, según la sentencia del Juzgado de Menores, se mostraban "fríos y pasivos" sin hacer nada hasta que uno de ellos llamó al 112 cuando el "desenlace fue inevitable".

Lo acusa de intentar cambiar la declaración de uno de los implicados a través de Instagram

Pues bien, según la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Diario de Almería, tras el trágico suceso se realizó la pertinente exploración en sede policial a dicho menor por su implicación en el incendio. El muchacho relató entonces que "quien había prendido fuego a un sofá, estando en la cueva, que dio origen al incendio", había sido el hermano de S.H.B., quien a la postre fue condenado por un delito de incendio por imprudencia grave en concurso ideal con tres delitos de homicidio.

El fiscal sostiene que tras esto, durante la media noche del 4 de abril de 2017, S.H.B., "en el curso de una conversación con Clemente a través de Instagram y con la finalidad de que cambiara su declaración y dejara de implicar a su familiar le dijo, entre otras cosas, al menor que había presenciado el suceso: "Como me entere que has dicho que ha sido mi hermano, te mato".

Un día más tarde y aproximadamente a la misma hora y también en mensajes de Instagram le dijo presuntamente: "... que no, loco. Tú sabrás lo que haces, lo que le pase a mi hermano lo vais a pagar... yo hablaré con la abogada y preguntaré las declaraciones de todos. El que haya declarado en su contra, que se prepare... Han metido a mi hermano preso y eso se paga... Que no te pille, maricón, que por mi sobrino, que no te vea, vas a sufrir...".

Algo que, mantiene el fiscal, produjo en el menor el "consiguiente temor y desasosiego". Así las cosas, la Fiscalía considera a S.H.B. autor del citado delito de obstrucción a la justicia, por el que además de dos años de cárcel reclama el pago de una multa de diez meses a razón de siete euros al día.

Cabe recordar que el Juzgado de Menores impuso al hermano de S.H.B. las ya mencionadas penas de 8 años de internamiento en régimen cerrado y libertad vigilada durante 5 años, así como el pago de indemnizaciones de 137.844 euros para los familiares de una de las chicas fallecidas, 175.438 euros para los de la segunda y 200.500 euros para los del joven muerto, absolviendo al Ayuntamiento de Almería de cualquier responsabilidad civil.

Según el fallo del Juzgado de Menores, el hermano de S.H.B. había discutido con Alejandro y cuando éste estaba dentro de la casa cueva quiso darle un susto a él y a sus acompañante, por lo que "colocó cerca de la salida un sofá viejo y le prendió fuego con un mechero, todo ello a sabiendas del riesgo para la vida de aquellos que iba a generar".Se creó una bola de fuego que se propagó con rapidez y dificultó la salida de la casa cueva, pese a lo cual el principal acusado "se quedó quieto y tranquilo, asumiendo las consecuencias".