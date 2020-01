“Cs donde gobierna, funciona. En 4 años estaremos en más pueblos”

El diputado provincial de Ciudadanos, Rafael Burgos Castelo (Jaén, 1966) tiene en esta legislatura la encomienda de dar un impulso a la formación naranja en la institución supramunicipal. Casado y con dos hijos, este arquitecto técnico en ejecución y dirección de obras por la Universidad de Granada es también concejal en el Ayuntamiento de Almería y viceportavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Con una dilatada experiencia en el mundo inmobiliario ha abierto sus fronteras para hacer de los 103 municipios y sus necesidades su principal objetivo.

–¿Cuántos municipios ha visitado ya desde que comenzó su andadura como diputado provincial?

–Al menos 30 municipios. Llevamos ya alrededor de 4.200 kilómetros recorridos triplicando los que hay de carreteras provinciales. Aún nos faltan muchos sitios por visitar. Nos hemos centrado básicamente en aquellos pueblos en los que han requerido nuestra presencia y en los que tenemos representación como partido para tomar el pulso de la provincia. Ahora queremos centrarnos en la comarca de la Alpujarra ya que tenemos mucho interés por su problemática con la despoblación. Queremos captar allí las demandas de esos pueblos para ver cómo podemos ayudar. Eso sí, siempre siendo conscientes de la posición que tenemos en Diputación. Tenemos muchas ganas de dialogar con todos y trabajar y ayudar. Ese es nuestro objetivo en esta legislatura, ser proactivos a la hora de aportar ideas y sugerencias que vayamos detectando de los pueblos que visitamos.

–¿Cuáles son las principales reivindicaciones que le transmiten los alcaldes y concejales?

–Casi todos tienen factores comunes como las infraestructuras, el arreglo de las redes de saneamiento y abastecimiento, etc. Son peticiones muy recurrentes aunque también hay casos concretos como puede ser el caso de Gérgal con su problemática con la eliminación de la oficina de Correos y que tras nuestra presión finalmente no se ha quitado, por poner un ejemplo.

–El presidente, Javier A. García, definió esta legislatura como la del consenso y el diálogo. ¿Lo está siendo?

–En los plenos siempre suele haber consenso y por nuestra parte no va a encontrar un enemigo. Hemos demostrado que estamos abiertos al diálogo. Nos gustaría colaborar mucho más pero pese a que somos innecesarios aritméticamente, somos muy necesarios porque estamos para ayudar a mejorar la provincia. La legislatura está siendo en líneas generales de consenso pero también ha habido momentos de tensión. Hace unos meses presentamos una moción para un plan de embellecimiento de los municipios y hubo mucha polémica y el equipo de gobierno nos la tumbó porque ellos ya tenían una preparada y finalmente ha sido así. Nosotros no plagiamos nada. En la provincia está casi todo dicho pero nuestra intención era presentar un proyecto que finalmente ha salido adelante y que, es cierto, ya tenía en preparación el equipo de gobierno. Y por eso luego le dimos nuestro apoyo y la enhorabuena.

–¿Cuáles son los proyectos en los que trabaja Cs actualmente en pro de los 103 municipios?

–Ahora mismo tenemos unos ejes de trabajo muy marcados. Estamos muy preocupados con el tema medioambiental y por eso, nuestro apoyo a los presupuestos, lo condicionamos en el apoyo a tres planes y dos propuestas. Y el presidente dijo estar de acuerdo y señaló que se podía aplicar con remanentes y dinero sobrante del año anterior.

"Yo no vengo al Palacio Provincial a sentarme en el despacho y ver la vida pasar”

Por un lado, pedimos que se hiciera una evaluación real de lo que pasa en Galasa ya que Diputación tiene el 53% de la empresa. El fin es conocer las pérdidas en canalizaciones, la mejora de la recaudación porque en algunos pueblos los vecinos no pagan los recibos, el estudio de infraestructuras, etc.

En segundo lugar, hemos solicitado un sistema específico de asesoramiento para ayuntamientos con déficit. Hay ayuntamientos que tienen problemas económicos para pagar hasta las nóminas de sus trabajadores y con esta medida la Diputación se encarga de refinanciar y asesorar esa deuda para que los municipios no dejen de ejecutar obras porque no pueden siquiera realizar su aportación económica. El fin es fomentar la inversión y la generación de empleo ya que los ayuntamientos ya pueden invertir y a la vez seguir afrontando parte de la deuda. Hasta ahora, muchos pueblos dedicaban todos sus ahorros a pagar deudas y no podían avanzar al no ejecutar obras provinciales.

Y en el caso de los planes, el primero es el de asentamiento de familias en pueblos en riesgo de despoblación. Este tiene como objetivo facilitar el alquiler de viviendas con garantía jurídica. Hay gente que no alquila su casa porque luego hay problemas para los impagos. De esta forma, se facilitaría el asentamiento de la población.

El segundo es un plan de reforestación en montes públicos. Nosotros ya abanderamos una campaña llamada ‘Un almeriense, un árbol’ que supondría la plantación de 710.000 árboles en esta legislatura. Estamos trabajando en este proyecto para ver cifras más concretas y apostar por la reforestación en sitios como Terque donde hace dos años un incendio arrasó 1.600 hectáreas. Es la mejor manera de luchar contra la desertización y deben ser los propios pueblos los que deben acogerse y solicitar árboles para mejorar zonas verdes y montes municipales.

Y por último, un plan de vertidos irregulares con el fin de evitar que se sigan vertiendo en los ríos sobre todo a través de las conducciones en los EDAR. Hay puntos críticos como los ríos Antas y Andarax. Se necesita llevar a cabo las canalizaciones para las estaciones de aguas residuales.

–Municipios como Los Gallardos, Vélez-Blanco y Tíjola han estrenado gobierno de Cs, ¿cómo valora la gestión que están realizando sus compañeros de partido?

–Mis compañeros están muy implicados en sus municipios y la labor que están llevando es novedosa en cuanto a iniciativas pero se han encontrado con dificultades. Por ejemplo en Lúcar, nuestro alcalde se encontró con un déficit que le impedía pagar las nóminas de los trabajadores y en Vélez-Blanco con que no se han ejecutado los Planes Provinciales en varios años. Eso es una dejadez política muy importante porque hablamos de una gran cantidad de dinero cercana a un millón de euros sin ejecutar. Nuestro alcalde ahora está intentando poner en marcha esos planes pendientes de ejecución. En Tíjola, según me cuentan, ahora parece otro pueblo desde que gobernamos y es más visible. Hay gente implicada que quiere hacer cosas y esa es nuestra línea de trabajo también en Diputación.

Siempre digo que estoy encantado de colaborar con mis alcaldes y también con el resto de alcaldes de la provincia sin mirar el signo político. Yo no vengo al Palacio Provincial a sentarme en el despacho y ver la vida pasar.

–Un partido, Cs, que en cambio a nivel nacional ha sufrido un serio revés. ¿Cree que eso afectará a nivel provincial de cara a las próximas municipales?

–Una de mis misiones es conseguir que el proyecto se consolide allá donde estamos y también que se amplíe. Y eso se consigue viendo que en aquellos sitios donde gobernamos se están haciendo las cosas bien. Todo genera sinergias y yo tengo claro que prefiero ser útil que importante. Y tenemos que ayudar al partido a ser útil y que tenga estabilidad. Ciudadanos donde gobierna, funciona. Es algo vírico y que se contagia y esperemos que nuestra representación dentro de cuatro años se amplíe en más municipios.

–Quiere ver más diputados en Diputación y dejar de estar solo.

–(Risas). Por supuesto que sí.

–¿Cómo compagina su labor política en el Ayuntamiento de Almería con la de diputado y arquitecto?

–Cuando tomé posesión en el 2015 como concejal en el Ayuntamiento me di de baja como ejerciente en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Sigo estando en la Junta Directiva porque no he querido desvincularme de mi profesión ya que la vida política puede ser efímera. Mi profesión que de verdad me ha dado de comer ha sido la arquitectura técnica. A mi profesión le debo todo y tengo claro que el servicio público es una maravilla y estoy muy cómodo ejerciendo, pero la realidad es que todo lo que tengo se lo debo a mi profesión. Intento estar al día porque la tecnología avanza a pasos agigantados y tengo que estar reciclándome. Ahora compagino con mi compañero Miguel Cazorla la labor en el Ayuntamiento y yo a tiempo completo en Diputación. Nos coordinamos bien y nos repartimos el trabajo.