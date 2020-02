Los equipamientos del ébola servirán para atender a pacientes con coronavirus

“Los hospitales de Almería están preparados y activados para atender un posible caso de coronavirus o paciente sospechoso de estar contagiado”. Así de contundente es la respuesta tanto del delegado provincial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, como del gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida.

Precisamente el gerente del hospital de referencia de la provincia ha indicado que ante un caso de infección con este virus o sospechoso de tenerlo “se emplearían los equipamientos que los centros sanitarios adquirieron para atender a pacientes infectados con ébola”. Desde la gerencia de Torrecárdenas recuerdan que el hospital dispone de una sala específica y única que se habilitó en el Área de Urgencias para atender a pacientes con los síntomas de esta enfermedad altamente contagiosa.

Un grupo asesor y de seguimiento

Además de las medidas que se han puesto en marcha a nivel nacional e internacional, el pasado lunes día 27 de enero la dirección general de Salud Pública de la Junta de Andalucía creó un Grupo Asesor y Coordinador para el seguimiento del coronavirus ante un posible brote que se pueda producirse en Andalucía. Como explicó De la Cruz Belmonte, “está formado por un buen número de profesionales sanitarios, especialistas en este tipo de virus, y están en permanente contacto con las autoridades nacionales e internacionales para adaptar los protocolos de actuación a las posibles variaciones que nos encontremos en la transmisión de la enfermedad, con la experiencia que puedan tener en otros países europeos”. El delegado quiere remarcar que “estamos perfectamente preparados en Almería y en el resto de Andalucía para afrontar la posible existencia de ese virus importado que nos puede llegar”.

Este mismo lunes el Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía se reunió para seguir avanzado en la adecuación de los protocolos del Ministerio de Sanidad a la singularidad de esta comunidad autónoma y para designar dos hospitales de referencia para la realización de las pruebas diagnósticas en caso de sospecha. Los hospitales son el Virgen del Rocío de Sevilla y el Virgen de las Nieves de Granada, en los que se atenderá a la población de Andalucía oriental y de Andalucía occidental. Están adecuando sus laboratorios para poder analizar, en primera instancia, las muestras sospechosas de coronavirus. Desde la propia Consejería de Salud indican que “los laboratorios andaluces están preparados para una recogida de muestras masiva y contarán con la infraestructura necesaria para prestar soporte cuando fuera necesario, coordinados en todo momento con el Centro Nacional de Microbiología”.Desde Salud insisten en la necesidad de trasladar un mensaje de tranquilidad a la población “Andalucía está preparada, a todos los niveles, para hacer frente al coronavirus en el caso de que se presente un primer caso”.

La tasa de mortalidad no supera el 3%

Aunque hasta la fecha la tasa de mortalidad del virus no supera el 3%, no se puede saber aún cuán letal es el nuevo coronavirus. Los expertos en microbiología, como la profesora de la Universidad de Almería Francisca Suárez, indican que hay que tener en cuenta que no se conoce con exactitud el periodo de incubación del virus previo a la aparición de los primeros síntomas. Ciertamente, se han descrito como posibles pacientes de riesgo, personas con un sistema inmune comprometido, y con historial de padecer algún tipo de enfermedad crónica respiratoria. Entre éstos, las tasas de mortalidad parecen ser más elevadas en pacientes de avanzada edad y en aquellos con diabetes, hipertensión o enfermedad coronaria. Sin embargo, existen datos que indican que la mayoría de los pacientes que presentaban síntomas graves estaban sanos. En definitiva, muchos de los factores de riesgo que podrían llevar a la infección por el nuevo coronavirus en una dirección letal, son aún una incógnita.

Pautas de prevención

En cuanto a su propagación, lo hace de persona a persona. En anteriores brotes debido a otros coronavirus el contagio se produjo con tos, estornudos, contacto directo o a través de material infectado con el virus, por lo que sugiere que el modo de transmisión del 2019-nCoV puede ser similar. No hay que olvidar que el uso de antibióticos para el tratamiento de una infección viral es del todo inútil y que la obtención de nuevas vacunas es lenta y tediosa, lo que favorece que el virus vaya ganando terreno.

Para evitarlo, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse frecuentemente las manos con algún desinfectante a base de alcohol o agua y jabón, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, evitar el contacto con personas enfermas o sospechosas de estarlo, quedarse en casa en caso de enfermedad, cubrir la tos y estornudos con un pañuelo desechable, limpiar y desinfectar objetos o superficies que se toquen con frecuencia, y evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos.