A escenaA escena

Antes incluso de que las manecillas del reloj marcasen las diez en punto, el Centro Comercial Torrecárdenas entraba ayer en escena, abriendo sus puertas a los primeros de los nueve millones de visitantes que pasarán por este gigante de las compras a lo largo de un año. Aguardaban muchos desde el inicio de la mañana este momento, atraídos por la curiosidad intrínseca a la novedad y, por qué no decirlo, respondiendo al tirón de las ofertas que las grandes marcas han ido en estos últimos días lanzando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Música animada, DJs, photo booth, pasillos con aplausos, suelta de globos, obsequios, descuentos y hasta almuerzos gratuitos para esos madrugadores clientes, a los que no les importó hacer cola y a quienes incluso los directores de las tiendas fueron dando la bienvenida, uno a uno.

Pero, antes de acceder a los 60.000 metros cuadrados de superficie comercial y aventurarse por las dos plantas de moda y ocio, la misma escena se repetía religiosamente, como el santiguarse al entrar en las iglesias. El selfie, y con dos fondos indiscutibles. O el photocall instalado por Bogaris Retail, el grupo promotor del centro comercial, como colofón de la kilométrica alfombra roja; o inmortalizar el momento teniendo como escenario de fondo la pantalla gigante integrada a la fachada -arquitectura digital-, desde donde se proyectan imágenes relacionadas con la filmografía que atesora Almería, conjugada con la animación 3D, arte digital, realidad aumentada e interactividad. Una cautivadora combinación que, cierto es, detenía el paso.

Cada tienda celebró su propia fiesta de bienvenida, además de lanzar promociones

"Es bestial, aún no he entrado, pero ya te puedo decir que me encanta el diseño", comentaba, ascendiendo la escalera y móvil en mano, María Encarnación Reyes Andrade, con prisas, eso sí, porque ya se escuchaba la música de Primark, de H&M y del resto de la larga lista de las 72 marcas presentes, entre ellas, como grandes locomotoras, Leroy Merlin, Mercadona o el Grupo Inditex.

Un aspecto, el del diseño, que Javier Marín, director de Bogaris Retail, quiso ayer, entremezclado con los primeros visitantes, ensalzar. Han sido 120 millones de inversión los que finalmente el grupo sevillano ha apostado por este proyecto, que estuvo a punto de apagarse y que, sin embargo, fue reforzado, triplicando la inversión y cambiando su concepto por la combinación de centro y parque comercial, así como su diseño. El sello de la arquitectura le corresponde al estudio internacional Chapman Taylor que, con la colaboración de los locales Arapiles Arquitectos, han ideado para Almería un edificio cargado de guiños a la historia cinematográfica almeriense.

"Los operadores están respondiendo a las expectativas y espero que toda Almería pase por aquí", comentaba Marín, alma mater de esta iniciativa comercial, que lleva gestándose desde el año 2005. Es, para Bogaris Retail, y para muchos de los que con sus móviles quisieron mortalizar el momento, un "día histórico para la capital". Afirmación no exenta de razón, si se tiene en cuenta que el único centro comercial de la ciudad, hasta ayer, abrió sus puertas en 1998.

Cubre Bogaris Retail los estudios de mercado que mostraban a la ciudad de Almería con un gran déficit comercial y hay más de 1.700 personas contratadas. Otro dato sobre el que incidió Marín. "En marcas, como Primark, el 50% de los trabajadores estaba en la lista del paro", abunda el director general.

Son empleos directos cuyo recuento no incluye los empleos que ha generado la construcción del edificio, al que aún ayer le quedaban remates sobre los que se seguía trabajando. Sobre todo, en la parte trasera del centro comercial, donde resta acabar la cubierta a lo largo de este próximo mes.

Se espera que este fin de semana haya lleno absoluto, con las 3.000 plazas de aparcamiento ocupadas, y que la totalidad de los negocios estén abiertos. Hoy lo hará Udon, con un restaurante con terraza de 66 metros cuadrados para 112 comensales.