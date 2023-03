900 escolares ya son 'ciberexpertos' en la provincia

Más de 161 escolares de los centros educativos de Almería -La Salle, Stella Maris y Divina Infantita han adquirido el carné de ciberexperto que ha otorgado la Policía Nacional tras superar unas jornadas formativas, enmarcadas en el Plan Director, sobre el Uso seguro de internet y el manejo de las redes sociales. Se trata de una actividad ejecutada por la Comisaría de la Policía Nacional para la Convivencia y Mejora de la Seguridad.

El pasado día 1 de marzo la subdelegación del Gobinero y la Comisaría de El Ejido también hicieron entrega de los distintivos a 740 alumnos de sexto de primaria de 14 centros educativos del municipio que han participado en la actividad.

Aprender conceptos como netiqueta, sexting, grooming, reglas básicas para navegar, así como para elegir contraseñas seguras, no etiquetar a nadie sin permiso, no dar información ni datos personales, denunciar imágenes comprometidas, no descargar apps desconocidas y ante cualquier duda hablar con un adulto, son algunos de los conceptos que los escolares han aprendido de mano de los agentes.

El subdelegado, José María Martín, ha mencionado que “las nuevas generaciones han nacido siendo nativos digitales en el ámbito de Internet. El mundo digital tiene muchas virtudes, pero también grandes riesgos que los menores tienen que conocer, como evitar dar datos personales en redes sociales y confiar en personas que no conocen”. Señala que “se les da el carnet de ciberexpertos, con el objetivo, de que sean ellos mismos los que puedan enseñar a sus amigos, e incluso familias, cuáles son los riesgos que hay en el mundo digital”.

La secretaria general de la Comisaría provincial de Almería, Florentina Torrente, ha aconsejado a los menores que no olviden “que cuando interactuamos a través de un chat no sabemos la persona que hay al otro lado.” Así mismo, ha resaltado que las familias tienen que preocuparse por las páginas que frecuentan, hacerles conscientes de los riesgos y controlar las actividades que realizan sus hijos en Internet para “no dejarlos en la soledad de la habitación expuestos al mundo que hay en la pantalla.”