El escudo tortuga: el convento Trinitario de Almería

Recopilando blasones para el libro de Los Escudos de Almería, que publicaría años después, me planté lápiz en mano en la calle Real ante el bar de Joaquín López. No había dado dos trazos en el papel cuando aparece este y me pregunta:

-¿Qué estás dibujando?

-El escudo de la puerta.

-Eso no es un escudo.

-¿Y entonces qué es?

-Una tortuga.

Pensé que se burlaba de mí pero vi que no y en vez de tratar de sacar a aquel hombre de su error opté por callar y, tal vez por estar un poco cansado de darlas a diario, me dispuse a recibir su clase sentado en el pupitre de la curiosidad. ¡Aquella labra de piedra era una tortuga vista desde arriba!, el escudo ovalado era el caparazón y los seis roeles sus escamas; los extremos de la cruz de la orden de Santiago que bajo él asomaban eran la cabeza, la cola y las patas traseras; y las ramas de olivo y laurel, las delanteras.

-Entonces, Joaquín ¿Qué pinta ahí la corona que tiene encima?

-Eso no es una corona.

¡La corona marquesal era la cueva de la que salía la tortuga! Entonces guiñé los ojos para desdibujar los contornos del escudo, ya de por sí indefinidos por los infinitos encalados, y entendí la curiosa interpretación; como usted la entenderá si hace lo propio sobre el escudo del dibujo de la ilustración. Me alegré de haber oído una historia más bonita que la verdadera y mucho más rica para la creación artística, tan deudora siempre de la transformación de la realidad. El escudo seguía de piedra y yo mismo andaba a punto de petrificar, cuando Joaquín se retiraba hacia su bar, y ya en el umbral de la puerta, justo debajo de su "tortuga", se giró hacia mí y, con la voz, la barbilla y el dedo índice levantados, me dice: ¡Pchií… lo que yo te diga!

Pasó al interior y no lo seguí por no ser hora de vino, pero me parece que estoy viendo aquel local: la barra al fondo y allí, quiero recordar que a nuestra izquierda, una puerta de cortina dando acceso a la trastienda del bar... Que era también probador de los vaqueros auténticos que allí se vendían; una gran estancia cuadrada que solo cuando mirabas hacia arriba te decía que te hallabas bajo la cúpula, y acababas de pasar por la nave, de un templo.

Un templo cristiano que desgracias a la desamortización y la insensibilidad había pasado a ser de Baco, para acabar hace unos años muerto y desaparecido, tal como ocurrió después con el claustro de columnas que vi agonizar entre unas casas de Santísima Trinidad, la calle de atrás, solo un nombre y lo único que queda de un convento que hasta hace dos días se mantuvo, aunque maltrecho, entero y cordero, a la espera de salvador… pero llegó antes el lobo.

Un templo que había conocido tiempos mejores, los monacales, cuando tuvo retablo mayor y laterales, tallados y dorados aunque discretos todos en consonancia con la sencillez de su convento de la Trinidad que en el siglo XVIII, aún siendo época de "lleno" conventual, apenas contaba con media docena de frailes; de tan poca entidad era que no podía negociar la redención de los cautivos almerienses en África y ni tan siquiera mediar con el de Cartagena que era el que al final materializaba mediante muchos cuartos los rescates.

Un templo trinitario cuyos patrones eran los Castro, unos hidalgos de lejano origen burgalés llegados de Málaga a Berja a raíz de la sublevación morisca de 1568 y pronto pasados a Almería donde sirvieron de militares, regidores, clérigos y aún de poetas, alcanzando su máxima preponderancia social cuando el rey Carlos IV creó en 1790 el título de marqués sobre la finca familiar de Campohermoso, en Níjar, para Miguel de Castro y Gadea, último alcaide perpetuo y hereditario del castillo de Santa Ana de las Roquetas, bisnieto de Andrés, caballero de Santiago; de aquí la corona de marqués y la cruz de Santiago: cueva y tortuga joaquinas.

Muchas veces me he preguntado por el paradero del blasón labrado; como tortuga no debería andar muy lejos pero quién sabe si lo hicieron añicos en la demolición o si salió entero y por la fea costumbre que tiene la piedra de pesar acabó matarile, como las llaves de la copla popular, en el fondo del mar o lo que viene a ser lo mismo, entre los del Museo Arqueológico, vergonzante, cómo allí suele estar todo cuanto no es prehistoria, o tal vez avergonzado en algún chalet, cumpliendo injusta y cateta pena de corral ajeno.

Siendo esta anécdota simpática, que sin duda lo es, aporta también un punto de tristeza, melancolía y cabreo retrospectivo que nos lleva a la reflexión, a pensar en manos de quiénes estuvimos: de negociantes y autoridades inmersos en la especulación urbanística y en autorizarla, Unos brutos capaces de ver en un escudo no un testigo de la Historia sino un bulto, como ellos, que consiguieron hacer del bonito casco histórico de Almería uno de los más feos de España que hasta vergüenza da enseñarlo al forastero.

¡Qué lástima que solo vieran estos famosos dinero donde el tabernero vió un animalito, tan lento como célebre!

Estuve días saboreando aquella anécdota y aún ahora, después de tantos años, disfruto al evocarla; verdaderamente fue una suerte que Joaquín saliera del bar y me pillara dibujando. Por eso vi como su varita, inversa, mágica e imaginativa, tocó la piedra... ¡y la hizo vida!