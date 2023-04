“El esfuerzo para dotar a la provincia de las infraestructuras educativas es mayúsculo”

La experiencia adquirida en sus años como alcalde de Canjáyar, como diputado provincial o como director del Instituto de Estudios Almerienses, entre otros cargos, ha sido el aval para que Francisco Alonso fuera nombrado delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Almería. Accedió al cargo cuando apenas restaban días para que arrancara el curso escolar 2022-2023. Recibió la noticia una tarde y prácticamente al día siguiente ya estaba en la delegación territorial conociendo al personal e informándose de la situación en uno de los momentos clave del año.

–¿Cómo han sido estos meses al frente de Educación y en el arranque del curso como te iniciaste?

-Cuando recibí la llamada de Javier A. García para proponerme que fuera yo el delegado de Educación en Almería, confieso que me entró un frío de los pies a la cabeza que me dejó petrificado. Este cargo es una responsabilidad tremenda. Son muchos alumnos y centros los que hay que gestionar y suponía un reto muy importante. Ya fue un reto la alcaldía de Canjáyar, pues imagínate cuando el ámbito es provincial, además en una delegación enorme. Sentí vértigo, me impactó la propuesta, pero tardé pocos segundos en decirle que sí. Para mí era una forma de reconocer la posible capacidad que yo podía tener para realizar esta gestión y evidentemente dije que sí. Me vinieron a la mente muchos interrogantes, aunque estoy acostumbrado a trabajar en la administración ya quince años. Estos años de gestión me han dado una visión amplia de la administración local y provincial, y en el fondo los elementos tienen mucho en común, pues se trata de reunirse con los distintos colectivos, asociaciones, sindicatos, profesores, equipos directivos, comisiones para escuchar necesidades y propuestas y después gestionar con los técnicos en la delegación y en Sevilla. Quizá lo que peor llevo es precisamente esto, porque estoy muy acostumbrado a la gestión directa y tener que gestionar con Sevilla supone trabajar desde la distancia. Yo estaba acostumbrado a las distancias muy cortas y a otros tiempos. Se me nombró delegado y a las pocas semanas comenzaba el curso escolar. Se me venía encima un trabajo importante. Tomé posesión el día 7 de septiembre y la viceconsejera al día siguiente me dijo que me fuera para el despacho para empezar a trabajar. Juré el cargo el día 12 de septiembre. Mi incorporación fue inmediata y lo primero fue una videoconferencia con la viceconsejera y todos los delegados de Andalucía para darnos instrucciones. En dos días arrancaba el curso escolar y esto implicaba que pudieran surgir incidencias con el transporte escolar, con los servicios complementarios como comedores y aulas matinales, las peticiones de personal de inserción social, especialistas en audición y lenguaje... En definitiva, un engranaje que había que tenerlo listo para empezar a funcionar. Sí es cierto que el trabajo que se había hecho ya desde la Delegación era impecable. De hecho el curso comenzó con absoluta normalidad, con alguna incidencia de transporte, que se resolvió en un día. Estoy tan acostumbrado al trabajo de campo que mi único fin es resolver las incidencias en el menor tiempo posible, porque para eso estamos. Soy un servidor público y esto es lo que me ha enseñado el tiempo que he estado en la alcaldía.

–En estos meses le ha dado tiempo a conocer la realidad de Almería, sus centros, los alumnos y sus circunstancias... ¿Qué se ha encontrado a llegar a este cargo de responsabilidad?

-Me he encontrado que aquellas carencias que había en determinado sectores o ámbitos hace cuatro años se han ido mejorando significativamente. Esa brecha digital entre alumnos y docentes se ha mejorado a pasos agigantados y esto es una realidad. Le puedo hablar de las más de 50.000 aulas digitales que están previstas para ampliar y dotar con el objetivo de que los alumnos puedan dar ese salto tecnológico en la provincia. Tendrán nuevos sistemas de pantallas táctiles, digitales, ordenadores adaptados a la nueva situación. Ahora precisamente va a llegar una partida de Chromebooks, que son un nuevo tipo de computadora que está diseñada para realizar las tareas de manera más rápida y sencilla. Son ordenadores para las aulas. Se está haciendo también una labor importante en cuanto a la formación del profesorado para acercarlo a las nuevas tecnologías. Hemos logrado adaptarnos a las nuevas circunstancias tecnológicas que en la Educación es fundamental. Llevo ya casi un centenar de centros visitados, que lo he compaginado con el trabajo en la Delegación, actos institucionales... Son más de 600 centros en la provincia y aún me queda recorrido. También se ha hecho una apuesta importantísima, indiscutible, por la Formación Profesional. Y sí es cierto que había y hay una carencia importante en cuanto a infraestructuras.

–Las infraestructuras son el gran reto de todos los que pasan por esta Delegación. ¿Cuál es su percepción y su plan?

-A Almería, no sé por qué motivo, no se le ha dotado de las instalaciones educativas que necesita. El déficit de infraestructuras de la provincia con el crecimiento de población que ha experimentado desde hace ya años supone que ahora tengamos que hacer un esfuerzo tremendo. Por eso hay que marcarse unas preferencias, porque no se puede hacer todo del tirón y básicamente es porque no hay financiación suficiente. El crecimiento población no es algo que surge de pronto..., por lo que no entiendo cómo no se ha planificado el equipamiento acorde a las necesidades. Es una cuestión de necesidad. Y ahora nos encontramos que tenemos que hacer un gran esfuerzo económico para dotar de todos esos centros que hay que hacer, principalmente en las zonas donde se sigue creciendo en habitantes como es el caso de El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Almería capital. Lo que se está intentando es planificar con lógica, para que lo que se vaya construyendo vaya supliendo todo ese déficit, que las necesidades se cubran de una forma objetiva y con visión de futuro. Desde que yo entré este era uno de mis objetivos principales. Me reuní con el director general de APAE y los gerentes y mi obsesión es que todo lo que está planificado y con financiación esté en fase de construcción, redactando proyecto o contratando obra.

El Plan para Almería es muy amplio. Desde 2019 se han finalizado en Almería 213 obras y están en ejecución 90 actuaciones. Todo suma 283 obras en centros educativos de la provincia. Entre las ya acabadas está el nuevo Colegio de Infantil y Primaria de Viator, el nuevo centro del Colegio Álvarez de Sotomayor, la ampliación del IES Murgi de El Ejido, el Colegio San Luis de Almería... por nombrar algunos. Son nuevos centros, ampliaciones, reformas... Y ahora estamos con 70 actuaciones entre las que está el nuevo Conservatorio de Danza de Almería que será una realidad más pronto que tarde. Y también el instituto de Huércal de Almería o el colegio de Almerimar. Y además tenemos un plan de instalación bioclimática y adiabática que en Almería son más de 11 millones de euros y tenemos ya de los 33 proyectos ya 24 en construcción. Se está avanzando de forma comprometida en este ámbito tan necesario, especialmente en la zona del litoral almeriense a partir del mes de abril.

Y luego quedan infraestructuras que están proyectadas pero que estamos a la espera de financiación desde Europa. En el momento en que nos llegue pues nos pondremos manos a la obra para hacer la planificación, en base a unas preferencias principalmente por el número de alumnos, para iniciar la construcción de nuevos centros. Dentro de este listado están colegios para la propia capital, en el barrio de la Vega de Acá, el instituto Las Salinas, el instituto de Almerimar de El Ejido donde más necesidad hay ahora mismo, un colegio en Huércal-Overa que actualmente tiene diez aulas prefabricadas desde hace años...

–Las aulas prefabricadas son una solución rápida a la falta de infraestructuras que se ha normalizado y parece no tener fin...

-El plan que tienen hoy la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía es que si se ponen aulas prefabricadas es porque existe un proyecto paralelo que va a permitir que cuando se acaben las obras de ampliación o nueva construcción va a permitir quitar la prefabricada o llevarla a otro sitio donde sea necesario y haya planificadas otras obras. Como dijo la consejera, las aulas prefabricadas son necesarias pero siempre y cuando haya un proyecto que le de caducidad a esas aulas, que es la forma adecuada. Las aulas prefabricadas del IES Turaniana están desde hace 20 años. Con este gobierno, en 2022 se iniciaron las obras que concluirán este año y permitirán retirar esos barracones, dignos pero que deben ser transitorios. A los alumnos hay que tenerlos en centros con todas las condiciones y servicios.

Actualmente todos los centros que tienen aula prefabricada aún no tienen asociado un proyecto pero es el objetivo. En 2018 el gobierno del PSOE nos dejó 67 módulos que suponen 134 aulas en 34 centros educativos. Actualmente tenemos 59 aulas que suponen 118 aulas en 28 centros. Pero lo más importante es que hay un 90% de módulos que están instalados con proyecto y un 10% que aún no, y en ello estamos. Esto no es una cuestión de hoy para mañana porque estamos hablando de obras muy grandes y, financiación para hacer 15 centros nuevos no hay. Por eso hay que priorizar en aquellos centros con mayor falta de espacio.

La mayoría de las prefabricadas se concentran en Níjar, Poniente y Huércal-Overa, que donde era necesaria una planificación desde hace lustros que no se ha hecho, precisamente por ese crecimiento de población. Lo más inmediato será el Conservatorio y el instituto de Huércal de Almería, que se prevé que se estrenen el próximo curso escolar.

–Almería tiene una difícil situación con los alumnos y matriculaciones sobrevenidas que se producen a lo largo del curso cada año... El año pasado del orden de 7.000 alumnos más. ¿Este año también se da la circunstancia?

-Almería acoge a muchísima gente a lo largo del año atraída por la temporalidad de los trabajos del campo. Hasta febrero se habían tramitado más de 5.000 solicitudes de peticiones de centro. El año pasado durante todo el curso fueron más de 7.000. Y no solo es darle un lugar donde va el alumno, sino también muchas veces transporte escolar, comedor, aulas ATAL o aulas TEA, que también Almería tiene en este sentido un importante déficit que ya tengo hablado con Sevilla. Este año 154.000 euros para material y equipamiento de aulas de alumnos con necesidades especiales como por ejemplo sillas motóricas con sistemas táctiles para niños y niñas con problemas de visión y oído, ratones y teclados especiales... Se trata de un alumnado que necesita de este sistema especial y para que este sistema sea realmente universal pues hay que dotar a todos los centros que tienen alumnado con estas características. Y para dotarlos a todos se necesita financiación. De ahí el esfuerzo que ha hecho este gobierno de incrementar el presupuesto de la Consejería desde la última legislatura socialista a la actual en 2.200 millones de euros.

–Otro de los retos o problemas a los que se enfrenta esta Delegación es la constante insistencia de los sindicatos sobre la necesidad de reducir las ratios en las aulas y la ampliación de la plantilla de docentes.

-Esto es complejo. Sin centros es imposible bajar las ratios. Este año se ha aumentado en 411 docentes las plantillas en la provincia de Almería respecto al curso anterior. Aunque estamos aumentando en número de alumnos en Formación profesional sobre todo pero también en Bachillerato, también es cierto que se ha notado una disminución importante en número de niños en infantil, que es donde están bajando las ratios. Los 5.000 docentes que entraron durante la pandemia en Andalucía se han quedado y esto ha hecho que el refuerzo haya sido importante, lo que ha mejorado sin duda la ratio. Con las nuevas instalaciones se podrán ir distribuyendo a los alumnos y bajando esas ratios para que sean acordes con la enseñanza que están recibiendo.