Juan Espadas apela en Almería a la unidad del socialismo para recuperar el gobierno de la Junta

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha apelado en la inauguración del 14º Congreso Provincial del PSOE de Almería a la unidad de los y las socialistas andaluces y al espíritu de movilización del 4D contra la derecha radical.

En este marco, ha realizado un llamamiento a la movilización de los socialistas para reforzar el proyecto del partido y plantear a la ciudadanía una alternativa socialdemócrata que permita recuperar el poder en Andalucía. “Vamos a ser capaces de ganar, de recuperar la Junta, recuperar el futuro y marcar el cambio que necesita Andalucía”, ha sostenido en la apertura de este congreso que se está celebrando este sábado en Roquetas de Mar.

Espadas ha advertido de que la sociedad andaluza necesita “una alternativa” a las políticas de la derecha, a la que ha acusado de no saber “hacer otra cosa que mentir y confrontar” y de estar ofreciendo solo “una agenda vacía de contenido, sin propuestas para Andalucía y sin un proyecto para nuestros jóvenes”.

“Vamos a ir a un enfrentamiento entre la socialdemocracia y la derecha más extrema para mantener una agenda de pérdida de derechos y de retroceso de servicios que puede dar al traste con todo el esfuerzo de estos años”, ha señalado el líder socialista, quien ha pedido “unidad” para “volver a recuperar la ilusión y la confianza” de la mayoría de los ciudadanos.

Espadas ha puesto de relieve las diferentes maneras en las que los gobiernos de España y Andalucía han afrontado la crisis de la pandemia, con un Gobierno de España que ha sabido “aguantar el tirón para que la gente pudiera mantener sus salarios y salir con una recuperación del empleo impensable”, mientras que el Gobierno andaluz ha desoído cualquier propuesta para reforzar los servicios públicos.

“Este gobierno andaluz no cree en la sanidad pública”, ha lamentado el responsable del PSOE, en referencia a las dificultades que está teniendo el hospital Torrecárdenas de Almería para contratar a personal de enfermería. “Ayer despide a 8.000 profesionales sanitarios y hoy no encuentra a 100 enfermeros, ¿no se dio cuenta Moreno Bonilla de que si no renovaba a esos enfermeros se le iban a ir?”, se ha preguntado, antes de recordar que la primera propuesta que le puso encima de la mesa al presidente andaluz para apoyar las cuentas de 2022 fue la referente a la sanidad pública.

“Le dije que había que mantener la estructura, porque o se mejoraba el salario de nuestros médicos y enfermeros o se irían a otras comunidades, pero no hubo ninguna respuesta”, ha relatado. “Hoy nos falta personal sanitario para abrir los centros de atención primaria, estamos a la cola de las listas de espera… Moreno Bonilla ha cometido un error gravísimo y es que la moderación tiene estas cosas, que a veces pasa el problema al lado y no te das cuenta”, ha mantenido.

Agenda socialista

Espadas ha estado acompañado en la apertura del Congreso Provincial del PSOE de Almería por la ministra de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, María Jesús Montero, quien ha abundado en las diferencias entre la agenda política de la derecha y la izquierda.

“Al PP le da coraje conocer las cifras del nivel de empleo que está construyendo España y cuando se le ponen por delante esos números parece no quieren reconocerlo. Y claro que la pandemia ha traído una crisis económica, pero hay dos formas distintas de salir: el PP salía con los recortes y el Gobierno de Pedro Sánchez lo hace con una subida del SMI, con los ERTE, las prestaciones para los autónomos, los créditos ICO, con la aprobación de Ingreso Mínimo Vital, con el bono social térmico, con la suspensión de la fiscalidad en la luz… frente a los recortes, políticas de protección, de impulso y de apoyo a la gente”, ha defendido.

“Frente a ese ruido permanente de aquellos que no quieren que el país avance, los de cuanto peor mejor, encontramos el acuerdo, la tranquilidad, la capacidad de debatir, de acordar con Europa 140.000 millones de euros imprescindibles para que demos un salto de gigante en todos los retos que tenemos para el futuro; tenemos un gobierno que demuestra que se puede compatibilizar el crecimiento con la protección de las personas”, ha insistido.

Frente a estas políticas, Montero ha acusado al PP andaluz de haberse entregado al “victimismo”, a pesar de que, en los cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía ha recibido un 34% más de recursos que en los últimos cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy. “Han recibido 24.000 millones de euros más, pero el frentismo es la única bandera que agitan”, ha lamentado.

La ministra también ha afeado a Moreno Bonilla que haya rechazado los fondos habilitados por el Gobierno de España para impulsar la educación de 0 a 3 años, atreviéndose a “renunciar a 140 millones de euros porque no comparte el modelo público de escuelas infantiles”.

Montero ha defendido las leyes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de sacar adelante en las últimas dos semanas, como la Ley de Pensiones, que “deroga el 0,25 de Rajoy y garantiza las pensiones de nuestros mayores para el futuro”, o la Ley de la Cadena Alimentaria, “para que sea posible que el trabajo del campo sea un trabajo bien retribuido y nadie se vea obligado a abandonar su lugar de origen; para que seamos capaces de no vender a pérdidas tengamos la capacidad de seguir impulsando la innovación y la ciencia”. “Almería siempre ha sido ejemplo de agricultura sostenible y durante la pandemia también los agricultores se han dejado la piel”, ha recordado.