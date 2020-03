–Eres el Rector de la UAL al que le ha tocado lidiar con esta situación, sin precedentes, no solo en la vida del campus almeriense, sino de la democracia española. ¿Cómo está resistiendo la institución académica en estos días de suspensión de la presencia de alumnos, docentes y demás personal en la universidad..., de confinamiento y teletrabajo? Son muchos los frentes abiertos a los que hay que dar respuesta y hacer seguimiento…

–Pues si, es una situación muy especial y grave sobrevenida. Y los frentes son muchísimos, muchos detalles no solo académicos, que desde fuera no se ven. Pero lo cierto es que estoy muy satisfecho de como está respondiendo toda la comunidad universitaria , sin excepción (trabajadores de administración y servicios, docentes, investigadores y estudiantes) y los he felicitado por su colaboración y el esfuerzo que se está realizando, y porque are que se está consiguiendo, no solo mantener de manera sobresaliente las funciones fundamentales, sino también servir de ejemplo a la sociedad.

–Lo primero que se hizo en la Universidad de Almería fue crear el pasado día 6 de marzo un grupo de seguimiento ante la crisis sanitaria que nos ataca... ¿se intuía ya la complicada situación en la que estamos hoy?

–Bueno ese fue el pistoletazo inicial oficial, pero lo cierto es que desde el Consejo de Dirección ya estábamos previniendo actuaciones desde que aparecieron los primeros casos en España. Y no solo el Consejo de Dirección, por ejemplo el Director del STIC, el 14 de febrero ya había elaborado un informe técnico al respecto. En cuanto a intuí la gravedad, personalmente miraba a Italia y me temía desde el principio que se iba a reproducir la situación, así que con los días la intuición de complicación era más intensa

–Cuando se habla de falta de sanitarios, de materiales, de infraestructuras hospitalarias..., son muchos los que miran hacia la universidad como una institución que podría aportar un grano de arena para paliar algo el drama... ¿Qué ha aportado la UAL en la lucha contra esta guerra sin armas?

–Respecto a la implicación de la Universidad ante esta crisis humanitaria, la Universidad de Almería, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, ha donado material y equipamiento técnico al Hospital Universitario Torrecárdenas. En concreto, ha donado dos respiradores, 300 mascarillas, 78 cajas de guantes de tres materiales distintos y botes de solución hidroalcohólica. Se ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad los laboratorios de la Universidad que están en condiciones de hacer análisis de RT-PCR para la detección del Covid-19. En total contamos con 4 laboratorios que pueden hacer cientos de muestras de PCR al día.También se ha autorizado a que más de 86 personas, entre profesores, personal de administración y servicios, investigadores y estudiantes, utilicen en su casa impresoras 3D de la UAL para fabricar componentes que escasean en las urgencias de hospitales, como son, entre otros, máscaras y ventiladores. Contamos con la tecnología y con el material necesario. Hemos puesto a disposición un total de 10 impresoras. Además, para coordinar esta iniciativa en nuestra comunidad autónoma, estamos diseñando una app web. Con el fin de reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar que empresas solventes se vean afectadas negativamente ante esta situación anómala y excepcional, se ha suspendido el cobro del alquiler y pago del canon a las empresas que prestan servicios de cafetería, restauración y reprografía a la Universidad de Almería hasta que se vuelva al normal funcionamiento. En cuanto a los estudiantes, se ha dado orden de que se aplace el cobro de los recibos domiciliados de matrícula de abril y mayo para aquellos estudiantes cuya situación económica haya empeorado con motivo de la crisis del coronavirus.

–¿Cuántos estudiantes estarían en disposición de sumarse a la primera línea de la batalla en los hospitales de la provincia? Me refiero a estudiantes que estén acabando la carrera de Enfermería, o que estén realizando ya sus prácticas... o cualquier sanitario que ejerza como docente en el campus que pueda ayudar en las labores de atención a los pacientes…

–Los estudiantes de 4º de enfermería (que son por los que Salud ha preguntado) son alrededor de 140, y docentes, 17 titulados en enfermería y 3 en medicina, son los profesores permanentes, son contar los profesionales asociados que trabajan también en salud

–La UAL es la institución formadora de muchos de los profesionales sanitarios que hoy están en los hospitales de la provincia de Almería en plantas, unidades y áreas donde se atiende a los enfermos infectados por el COVID-19. ¿Qué siente como rector de la academia que ha formado a los profesionales que hoy son auténticos héroes y a los que toda la sociedad reconoce hoy su valentía y profesionalidad en un momento tan difícil?

–Pues un auténtico orgullo, más si cabe porque nuestros titulados tienen una gran reputación a nivel internacional en cuanto a su formación. A lo que se suma mi reconocimiento personal por esa valía, profesionalidad y dedicación.

–La UAL es un centro de investigación de primer nivel. En materia de Salud hay científicos que hace unas semanas ya hablaron sobre el coronavirus... ¿Alguno de nuestros científicos está ahora inmerso en algún proyecto para luchar contra esta pandemia?

–La situación ha sido tan sobrevenida que ara este tema tan específico no teníamos proyectos concretos, pero hay investigadores en el ámbito de la biología, genética, epidemiología, psicología e incluso matemáticos, que seguro ya están estudiando y sumergiéndose en ese tema

–Hoy más que nunca, y con la vista puesta en el horizonte, todos piensan en la importancia que adquiere la salud en la vida. Y hoy más que nunca la sociedad ve la importancia de dar respuesta a la demanda de la titulación de Medicina dentro de la oferta de títulos de la Universidad de Almería. ¿En qué punto está esta carrera por alcanzar el objetivo de que la UAL sea formadora de los médicos del futuro?

–Estaba pendiente del nuevo catálogo de títulos que se iba a analizar y planificar a nivel andaluz, y que lógicamente se va a retrasar porque la situación de emergencia requiere otras prioridades. Pero como tu dices, la situación que vivimos evidencia que la importancia de dar respuesta a la demanda de la titulación de Medicina.

–¿Qué quiere transmitir a la comunidad universitaria y a la sociedad almeriense en estos momentos de tanta incertidumbre?

–Quiero acabar con un mensaje de ánimo para toda la población, y reiterando la importancia del comportamiento de cada individuo. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, desde los héroes profesionales de la salud, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los que sustentan nuestra alimentación y servicios fundamentales, de los equipos de TIC, docentes que realizan un sobreesfuerzo para la enseñanza no presencial, los estudiantes que realizan otro similar para su aprendizaje, y los que les pido que sean ejemplo para la sociedad, y sobre todo, y no nos olvidemos de su importancia, de cada persona que con paciencia y resignación respeta las instrucciones de las autoridades y se queda en casa. Quédate en casa.