Más de 200 estudiantes participan en el curso Study Abroad

Este lunes ha comenzado la octava edición de los cursos de verano Study Abroad que la Universidad de Almería oferta desde el año 2013 con la participación de cientos de estudiantes. Este año, tras las restricciones y la complejidad organizativa que se vivió el año pasado por la pandemia de covid-19, visitan el campus almeriense 235 estudiantes procedentes de una gran variedad de países.

"Estamos encantados de recuperar al fin niveles prepandémicos. Por fin son más de 200, un número importante y vienen de muy diferentes nacionalidades. Repiten algunos países, porque repiten algunas universidades socias como México con una representación muy amplia, Alemania, Francia o Bélgica. Para el curso de castellano tenemos mucha diversidad en cuanto a nacionalidades", ha indicado el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas.

"Son cursos formativos en los que durante cuatro semanas se recibe una formación muy especializada y conllevan un reconocimiento, lo cual es la principal diferenciación con respecto a otros cursos de verano internacionales. La mayoría de los cursos se imparten en inglés, pero debido a la gran demanda de estudiantes de México también se ofrecen en castellano".

Una experiencia única para conocer la investigación y formación que se oferta en la UAL, así como la cultura y patrimonio almeriense. "Al mismo tiempo que es formativo también procuramos promocionar la provincia de Almería. Enfatizamos en que después de este curso vuelvan con sus familias. Y también hacemos tanto captación de estudiantes, porque una vez comprobada la belleza del campus y la calidad del profesorado muchos de ellos vienen bien con movilidad o como alumnos de ingreso".

Los participantes han sido recibidos en el Auditorio de la UAL donde se les ha ofrecido información básica del campus y la ciudad. El programa, como cada año, contempla además de la formación, visitas a empresas, visitas culturales, así como una experiencia gastronómica.

En cuanto a los cursos ofertados, serán ‘Instalaciones solares en entornos productivos: fundamentos, diseño y cálculo', ‘Horticultura protegida sostenible: sistemas de cultivo sin suelo e hidroponía'; ‘Turismo mediterráneo en España: Estudio in situ de tres modelos sostenibles'; ‘Spanish Language & Culture: Basic, Independent and Proficient User'; ‘Piragüismo, stand up paddle y dragonboat'; ‘Encuentra tu camino: conocimiento holístico en el siglo XXI'; Entrepreneurship: From Business Idea Identification to Business Opportunity Exploitation'; ‘Emprendimiento: de la identificación a la explotación de la oportunidad de negocio'; ‘Gestión internacional de la empresa: desarrollo de habilidades directivas, emprendedoras y de marketing (I y II); ‘Fundamentals of Finance: What You Should At Least Know About Finance' y Globalization, Change of Values and Communication'