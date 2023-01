El Ayuntamiento interviene en la ‘lista de espera’ para los exámenes de conducir en Almería

El Grupo Municipal Popular presenta al Pleno del viernes una moción en la que reclama al Gobierno de España medidas de urgencia ante los graves problemas que padecen las autoescuelas almerienses, principalmente por el colapso originado por el retraso en la realización de los exámenes prácticos, además de incluir al sector de las escuelas particulares de conductores entre los sectores afectados que se beneficien de la extensión de la bonificación extraordinaria en el precio de venta de los carburantes.

El Grupo Municipal Popular viene a apoyar las demandas de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería {Asoproal), reclamando la adopción de medidas extraordinarias y urgentes que den una solución definitiva a los retrasos acumulados en la convocatoria de exámenes, y la inclusión de las autoescuelas en el Real Decreto que les permita mitigar el encarecimiento del combustible.

Denuncian los populares que “conocida la crítica situación de las autoescuelas almerienses desde hace meses, donde sus alumnos debían esperar no menos de cuatro meses para poder realizar el examen de circulación, por la falta de examinadores, no cubriese las bajas que se producían, tanto por jubilación como por incapacidad temporal, reducen prácticamente a la mitad el número de examinadores disponibles y alargan listas de espera”, una situación ante la que el Gobierno permanece “impasible y desemboca, en muchos casos, en que profesionales del transporte, o simplemente trabajadores que necesitan del requisito del carnet de conducir, pierdan su oportunidad de empleo por no poder optar a examinarse”, ha censurado Martinez Labella, portavoz municipal.

Según ha trasladado la portavoz del Grupo Municipal Popular, “actualmente, los alumnos pendientes de examinarse de circulación en toda la provincia asciende a 6.159 alumnos, de los que aproximadamente un 60 por ciento son de Almería capital, existiendo solo nueve personas para hacer exámenes de circulación, que es donde radica el colapso. Nueve examinadores para 6.159 alumnos”, ha criticado

“La situación descrita no es única de Almería, pero si que en nuestra ciudad y en nuestra provincia es más crítica si cabe”, denunciaba Martínez Labella, señalando una vez más al Gobierno por “ignorar” las reiteradas demandas de un colectivo como Asoproal, cuyo malestar es hoy mayor después que las autoescuelas hayan sido excluidas del Real Decreto por el que se bonifica el precio del carburante a los profesionales del transporte, taxis y vehículos de alquiler con conductor”.

“Obvia el Gobierno del Señor Sánchez que el sector de las autoescuelas da trabajo directo a más de 35.000 familias en toda España, que es un sector vital para la vertebración territorial y la formación vial de la ciudadanía, y que desempeña una labor auxiliar del transporte porque forman a los conductores de los vehículos pesados y también les imparten el CAP de mercancías y viajeros”

Para los populares “las decisiones del Ejecutivo abocan a las autoescuelas a una situación difícilmente sostenible. Sin examinadores, sin ayudas ante una crisis generalizada, sin medidas sobre el sector de las autoescuelas, la economía almeriense se ve lastrada, toda vez que Almería tiene en el transporte de mercancías una de las grandes alternativas para la generación de empleo, y arrastra con ello a nuestros jóvenes a que tengan muchas dificultades para obtener su primer carnet de conducir.”