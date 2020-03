Los expatriados en Inglaterra viven la crisis vírica con preocupación

Si el aumento constante de la curva de contagios en España se vive con desazón dentro del país, esa sensación se multiplica en el caso de los expatriados, que ven con angustia la evolución de la pandemia en su tierra y en el caso de los residentes en Gran Bretaña añaden la preocupación por la inacción de las autoridades británicas.

Sergio Rubio y Raúl Piñeiro son almerienses que llevan más de una década trabajando en Inglaterra. El primero es ingeniero de sistemas informáticos en Reading y el segundo profesor en un colegio de Londres. Casados, ambos viven con sus familias allí y transmiten sus sensaciones para Diario de Almería.

“Desde Londres miro hacia España con mucha preocupación, ya que mi familia está allí y muchos de ellos son personas de riesgo. No entendí que hace justo una semana el gobierno no solo quitara hierro a la crisis, pese a tener el ejemplo de Italia, sino que incluso alentara unas manifestaciones que fueron un foco de infección. Desde entonces hemos entrado en una espiral en la que el gobierno se ve claramente desbordado y está tomando decisiones tarde y mal. Claro que los españoles, con independencia del gobierno, están mostrando una gran irresponsabilidad y no me creo el poco sentido común y civismo que estamos mostrando como sociedad”, explica Piñeiro, que además colabora en la sección de deportes de este medio.

Rubio mantiene una opinión parecida al respecto: “La situación en España por el coronavirus se vive con mucho temor y frustación desde Gran Bretaña por la tardanza del gobierno en tomar medidas de choque ante la evidente epidemia mundial. Las consecuencias económicas van a ser devastadoras para España, pero lo más importante ahora mismo es contener el virus y volver a la normalidad cuanto antes. Me pregunto qué va hacer el gobierno británico con los miles de ingleses infectados que vuelvan de vacaciones, ¿Habrá algún tipo de cuarenta? Por el momento no”.

Allí pocos comprenden que los intereses económicos sigan primando sobre la salud de las personas, razona Sergio Rubio: “El gobierno británico ha optado por no tomar medidas drásticas para contener el coronavirus por el momento. El miedo a una recesión agravada por las inevitables consecuencias del Brexit han llevado al gobierno a dar prioridad a la economía y así aceptar que poco se puede hacer para evitar unos cientos de muertes por el virus. Una apuesta irresponsable que llevará al país a continuar el efecto dominó europeo. Si nada cambia en los próximos días, el sistema nacional de salud probablemente colapsará totalmente en abril, por lo que nos queda lo peor por delante. Por el contrario, organizaciones deportivas como la Premier League han dado ejemplo parando la competición temporalmente a pesar del riesgo económico que conlleva, fatal para algunos equipos, ya que las aseguradoras pueden quedar exentas de pago al no haber una emergencia nacional”.

Piñeiro agrega en su relato la problemática de que el sistema educativo inglés todavía no haya declarado la suspensión temporal de clases como en España e Italia: “La situación aquí en Reino Unido es incluso peor y más disparatada. El gobierno conservador no ha tomado ninguna medida preventiva, pese a que el viernes 13 tenían más contagiados que España el viernes 6. En realidad, parece que hasta las muchas muertes que van a haber les vienen bien. Es preocupante y yo, que trabajo en un colegio con 1.500 personas y tengo que ir en metro, en lo que es otro foco de infección, temo traer el virus a casa a mi mujer y mi hijo. Solo espero que la gente cumpla con el distanciamiento social y se quede en casa. A mí, por ahora, en Reino Unido no me dejan”.