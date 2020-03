"Los fallecimientos en residencias de Madrid, Soria o Valencia son el preludio de lo que ocurrirá en otros puntos de España"

La Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia, presidida por Miguel Lázaro García, se ha sumado a la petición del Foro Andaluz de la Dependencia, (FADE), organización de la que es miembro, y que agrupa en su seno a entidades prestadoras de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia en el territorio andaluz, para exigir al Gobierno Central que dote de material de protección y equipamiento de seguridad (EPIs) a los centros de mayores, residencias de personas con discapacidad y a los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio.

En Andalucía las plazas totales en residencias de mayores superan las 44.000 y hay que considerar que para atender a este colectivo se necesitan la mitad de profesionales. Por otra parte, el grueso de los profesionales que prestan servicios a las personas mayores a través del servicio de ayuda a domicilio, supera las 17.000 personas.

"Se reitera hasta la saciedad desde las autoridades competentes en Salud que las personas mayores son un colectivo vulnerable y de alto riesgo y debemos protegerlos. Pero desde el inicio de la crisis de salud, hemos advertido a la Administración de la falta de equipamiento de protección. Somos conscientes que los fallecimientos que se han producido en residencias de personas mayores en Madrid, Soria, Valencia y Vitoria son preludio de lo que va a ocurrir en otros puntos de España", denuncian desde la Asociación Almeriense de Atención a la Dependencia.

"El Ministerio de Sanidad no puede dar la espalda a esta realidad y debe considerar que los profesionales de los centros deben ser considerados sanitarios, con riesgo de Nivel 1", arguyen. "Estamos profundamente consternados por lo ocurrido en todas estas residencias, pero lamentamos que los centros de mayores sigamos sin dotación de protección y no se adopten medidas que eviten lo ocurrido y deriven en nuevos fallecimientos evitables y otros contagios descontrolados".

Al hilo, desde la asociación abundan en que "en este estado de alerta, exigimos del Gobierno Central en coordinación con el Gobierno andaluz, que se dé solución inmediata a la falta de mascarillas, guantes, batas…y protejamos, como no puede ser de otro modo, a nuestros mayores y a los profesionales que se están dejando el alma día a día". "Estos profesionales, han demostrado con creces que están altamente cualificados para afrontar la atención de los residentes en aquellos casos en los que lamentablemente el contagio por Coronavirus sea una realidad. Pero no podrán asumir sus funciones, si no cuentan con la protección y equipamiento necesarios ante casos de contagio de un virus como el Covid-19".

Por último, apostillan que "las entidades están demostrando con creces el papel social tan importante que llevan a cabo y quieren seguir estando a la altura de ofrecer a las personas mayores una atención profesional,de calidad y adecuada a la realidad, para lo que es imprescindible que el Gobierno Central tome plena y absoluta conciencia, tal como lo recomienda las autoridades científicas, y abastezca a los centros de mayores y en definitiva a todos los profesionales, de los necesarios y correspondientes equipos de protección que ayuden a minimizar los riesgos ante futuros contagios de personas mayores y de los profesionales sanitarios que están al frente.