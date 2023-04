Un ficus de Almería protagoniza el cupón de la ONCE

El ficus ‘Laurel de la India’, que se encuentra en el parque Nicolás Salmerón de Almería, es el protagonista del primer cupón de la ONCE de la serie ‘Abraza tu árbol’, que se sortea el miércoles 19 de abril.

Se trata del primer cupón andaluz que se asoma a esta nueva serie monográfica. La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, y el consejero territorial, Luis Muñiz, han presentado hoy la imagen de este cupón a la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos, y al director del jardín botánico de la Universidad de Almería, Manuel Sánchez Robles, en un acto, celebrado en el parque almeriense, en el que ha participado también la técnica de investigación del área botánica, Cecilia Pesci.

Cinco millones de cupones llevarán por toda España la imagen de este impresionante ejemplar junto al logo del Ayuntamiento de Almería. Este ficus originario de la India se importó hacia mediados del siglo XIX y constituye todo un icono de la naturaleza por la magnitud de su especie tanto en Almería como en toda la Costa Mediterránea. “Este cupón pone la mirada en la naturaleza y en la riqueza y diversidad de nuestro medio natural -sostuvo María Jesús Segovia- . Y es una oportunidad más de presumir de Almería en toda España a través de un elemento de distinción que debemos proteger y preservar para reforzar el liderazgo de Almería como una ciudad comprometida con el Medio Ambiente y sus recursos naturales”.

A continuación, un grupo de personas ciegas o con discapacidad visual grave de la ONCE de Almería han participado en un taller denominado ‘El Maravilloso Mundo de las Plantas Aromáticas y sus Propiedades’, que han guiado Manuel Sánchez y Cecilia Pesci.

El Grupo Social ONCE está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En 2023 continua con su apuesta por la sostenibilidad, el medio ambiente y la conservación del entorno mostrando a la ciudadanía, a través del cupón, aquellos árboles de cada provincia que son especiales por algún motivo: por su longevidad, por ser únicos en su entorno natural, por su belleza, por ser simbólico para ese territorio, por formar parte de alguna manera de su historia o de su literatura, por estar integrado en rutas accesibles, etc.

Esta nueva serie, ‘Abraza tu árbol’, se inició el pasado mes de marzo, coincidiendo con la llegada de la primavera. Con ella, la Organización quiere destacar el valor de estos tesoros ambientales de los que se pueden disfrutar en las 50 provincias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Es una colección de Cupón Diario, que hará las delicias de los amantes de la Naturaleza y de los coleccionistas de cupones de la ONCE. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes, 14 de abril, un bote de 27 millones de euros. Mientras que el Extra Día de la Madre de la ONCE ofrece el próximo 7 de mayo un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizado