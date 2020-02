255 participantes de Almería en el Torneo First Lego League

La Universidad de Almería celebrará el próximo 15 de febrero de 2020, a las 9:00 horas, una nueva edición del Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League Almería, el programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas a partir de experiencias de aprendizaje diferentes que inspiran a más de 480.000 jóvenes en 110 países de todo el mundo. En Almería son 255 los participantes, distribuidos en 28 equipos repartidos de la siguiente manera: FLL 16 equipos (10-16 años), FLL Jr: 10 equipos (6-9 años), FLL Jr Discovery 2 equipos (4-6 años).

El desarrollo de las competencias STEAM (acrónimo en inglés que incluye ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) es uno de los objetivos fundamentales a nivel mundial. Estas competencias son clave para fomentar una economía competitiva que dé respuesta a los retos reales de la sociedad, basada en el conocimiento, respetuosa con el medio ambiente y socialmente inclusiva.

FIRST LEGO League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real, tales como el reciclaje, la gestión del agua o las energías renovables mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología. En esta nueva edición, desde el desafío CITY SHAPER se propone a los equipos que encuentren soluciones innovadoras para construir un entorno donde vivir y trabajar que perdure en el tiempo, utilizando las herramientas y la tecnología de hoy. Este Desafío, el programa promueve que los jóvenes investiguen una idea en diferentes escenarios, la prueben, la descarten, la validen y la varíen para llegar a sus propias conclusiones. Los más de 17.500 participantes de esta temporada, organizados en más de 2.100 equipos, trabajan para diseñar, construir y programar un robot, así como para desarrollar un proyecto de innovación que dé solución a un problema concreto que han identificado dentro de la temática de la construcción.

Los equipos presentan sus propuestas de solución en los Torneos Clasificatorios, donde también deben demostrar que han integrado los Valores FIRST, pilar fundamental del programa.

La gran final será en Tenerife

En esta 14ª edición de FIRST LEGO League se celebran un total de 40 torneos clasificatorios en España, organizados gracias a la participación de más de 2.800 personas voluntarias. Los equipos seleccionados en los Torneos Clasificatorios llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League que este año tendrá lugar en Tenerife, el 28 y el 29 de marzo. Posteriormente, de entre todos los participantes se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo para participar en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.

Fundación Scientia es la entidad que impulsa FIRST LEGO League en España con la colaboración del 20% de las universidades españolas, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación como socios. Además, la iniciativa es posible gracias a la colaboración de empresas y entidades que acercan a los participantes a conocimientos y profesiones STEAM. En esta edición, FIRST LEGO League cuenta con la colaboración de Dragados como colaborador temático del desafío CITY SHAPER.

Por su experiencia en la transformación de las ciudades y las disciplinas STEAM, Josep M. Piqué, es el embajador de la temporada FIRST LEGO League. Piqué es presidente de La Salle Technova Barcelona y director de Internacionalización e Innovación de La Salle - URL. También ha sido consejero delegado del 22@, y presidente de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation.