La fiscal no se cree a Ana María y aún pide la permanente revisable

Tampoco que sea inimputable porque el trastorno psicótico agudo transitorio que le fue diagnostica hasta en dos ocasiones hiciese que no supiera lo que hacía cuando asfixió al pequeño en su domicilio de Huércal de Almería. Eso sí, admite que podría sufrir una alteración parcial leve de sus capacidades volitivas en ese momento, pero no lo suficiente como para que no sea condenada por un delito de asesinato.

No se la cree. La fiscal María Ángeles González no acepta el relato, por otra parte inexistente, de Ana María B.L., la mujer que se enfrenta a la prisión permanente revisable por el asesinato de su hijo Sergio, de siete años. Por ejemplo, considera que no puede sufrir esa amnesia que la acusada dice tener y por la que aseguró no recordar nada de lo acontecido el fatídico 10 de octubre de 2019 durante la vista oral con jurado popular que se ha celebrado esta semana ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.

La presunta filicida pide perdón:“Mi condena ya la tengo”

Ana María B.L., ha tenido la última palabra en la vista oral con jurado popular contra ella, utilizando este momento para pedir perdón. “En primer lugar, quisiera pedir perdón a mi hijo. Aunque no lo crean, no sé por qué lo hice. Si tengan claro que no fue en venganza para nada. La única esperanza que tenía era volver con mi expareja. Quisiera pedirle perdón a mi expareja y a su familia. A mi familia y a todas las personas a las que les he hecho daño”, ha dicho durante la sesión celebrada esta mañana. “Hoy estoy aquí para ser juzgada pero mi condena ya la tengo y va a ser de por vida. He perdido a mi hijo y no lo voy a recuperar jamás. La condena que me impongan la consideraré justa y la acataré como cualquier persona”, ha concluido. Por su parte, la defensa ha insistido en que la acusada es una persona que está “enferma” y “está diagnosticada”. “Ana no es rara, es una persona enferma por una herencia genética”, ha insistido la abogada, para quien los síntomas que padeció tras el episodio de trastorno psicótico agudo del verano no llegó a estabilizarse en la fecha de los hechos.