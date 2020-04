Las 15 medidas fiscales urgentes propuestas por el PSOE al alcalde de Almería

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reclamado al alcalde de la ciudad la adopción de 15 medidas fiscales urgentes que para ponerse del lado de quienes ya están sufriendo la crisis social y económica creada por el coronavirus. “En 20 días, el alcalde y el PP solo han planteado el aplazamiento de problemas”, cuando a su juicio, lo que los almerienses necesitan “es alivio y empezar a ver soluciones ya”.

Según Valverde, “en manos del alcalde está eximir en 2020 del pago de la tasa de basura a autónomos, a pymes y a las empresas afectadas, bonificar el IBI a los comerciantes y titulares de otros negocios que son propietarios de los locales en los que trabajan, librar del pago de terrazas a los hosteleros o de las reservas de carga y descarga o del vado a todos los negocios afectados”. Además, considera que tiene “el alcalde a su alcance ayudar a las familias y trabajadores, reduciendo el IBI en general, o bajando la tasa de basura a los colectivos más vulnerables”.

Análisis de situación

A su juicio de la portavoz del PSOE, el alcalde debe ser consciente “de los efectos inmediatos que ha tenido el cierre obligatorio de la mayoría de la actividad económica y de que Almería se ve especialmente afectada porque tiene en el sector servicios –el comercio, la hostelería, el turismo-, el más dañado, uno de sus principales pilares económicos”.

En este sentido, ha recordado los últimos datos de paro registrado en marzo, que dejan en la capital a 3.065 desempleados con respecto a febrero y que elevan a 21.372 personas las que se encuentran sin trabajo y afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo. “Estamos hablando de 3.065 nuevos desempleados, que son un tercio del total de los cerca de 9.000 registrados a nivel provincial”, ha destacado. A tenor de estos datos, la responsable socialista considera que “todas estas personas, las que se seguirán inscribiendo durante este mes de abril como parados, y las que continúan trabajando pero con la gran incertidumbre de qué pasara con ellos en los próximos meses, merecen y necesitan alivio cuanto antes a sus preocupaciones y miedos también por parte del Ayuntamiento de Almería”.

“Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista venimos trabajando en un paquete global de medidas que tiene a su alcance adoptar el Ayuntamiento para estar del lado de autónomos, pymes, empresas y emprendedores y del lado de las familias y de los trabajadores, algunas de las cuales ya han empezado a hacer otros municipios”, ha indicado.

Autónomos, pymes, empresas y emprendedores

La primera de estas iniciativas es bonificar, al menos un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2020 a los titulares de negocios que sean propietarios, a la vez, de locales dedicados a comercio, hostelería y restauración o que presten servicios turísticos afectados por la crisis del COVID-19. Asimismo, el PSOE plantea la exención a pymes, autónomos y empresas afectadas de la tasa de basura de 2020, y del pago del canon en 2020 de reservas de carga y descarga y vados, así como la bonificación hasta el 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras tanto para nuevos establecimientos como para el sector comercial, hostelero y de restauración y dedicado a servicios turísticos.

Otra de esas medidas es la reducción al mínimo establecido por Ley de las tarifas del Impuesto de Vehículos a aquellos que por su potencia y clase se dedican a actividades comerciales y empresariales afectadas por el confinamiento, junto con la exención de la tasa municipal en 2020 por ocupación de espacio público para terrazas al sector de la hostelería y a venta ambulante –mercadillos-, medida ésta última “relevante porque se trata de actividades muy castigadas en estos días y que, en el caso de la hostelería, tiene una fuerte trascendencia para seguir llenando de vida y actividad la ciudad”.

Además, Adriana Valverde ha reclamado al alcalde la exención de la tasa municipal de mercados de abastos en 2020 porque, aunque continúan con su actividad, ésta se ha visto muy mermada, lo que se suma a las dificultades que ya venían arrastrando para mantener sus empleos. El Grupo Socialista ha planteado también la reducción del 50% para licencias de instalación de actividades y apertura de establecimientos, a fin de incentivar la actividad económica y garantizar que los hoteles se puedan beneficiar de la actual bonificación del 30% del Impuesto de Actividades Económicas, en caso de abrir todo el año y mantener su empleo, sin que compute el periodo de cierre obligatorio por la declaración de estado de alarma.

Finalmente, en lo que respecta a pequeños empresarios y autónomos, el PSOE solicita la reducción del 50% en la tasa de prestación del servicio de suministro eléctrico y actividades que requieran conexión en casetas, medida que beneficiaría también a feriantes, además de la exención para 2020 del canon a los kioscos de prensa.

Familias y trabajadores

En cuanto al apoyo a familias y trabajadores, la portavoz del PSOE ha instado al alcalde a actuar de inmediato en cuatro apartados. El primero de ellos, la reducción general de Impuesto de Bienes Inmuebles, tanto en bienes de naturaleza urbana como rústica, suprimiendo el gravamen del Ayuntamiento de Almería y llevándolo al mínimo permitido por Ley.

El segundo de ellos, consiste en bonificar el 50% en la tasa de basura de 2020 a colectivos vulnerables afectados y ha recordado que 3 de cada 4 almerienses están en están en riesgo de exclusión social, “con graves problemas estos días porque no tienen agua, porque sufren cortes de luz o porque saben que no van a poder pagar el recibo de la basura”.

Asimismo, el PSOE reclama al alcalde que devuelva el importe de las guarderías municipales -Los Almendros y El Alquián- por el periodo no prestado, mediante la suspensión provisional del cobro de los siguientes trimestres, a partir de abril, realizando un estudio de cada caso y adaptando los precios si fuera necesario. Y por último, en Ayuda a domicilio, los socialistas proponen la devolución del importe por el periodo no prestado a aquellas personas a las que no se está atendiendo durante el estado de alarma.