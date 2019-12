La fiscalía rebaja su petición para dos de los técnicos del Mesón Gitano

La vista oral por la adjudicación de la obra estandarte del plan Almería Urban, el edificio del Mesón Gitano, ha concluido este lunes con una modificación por parte de la Fiscalía de su escrito de acusación, que beneficia especialmente al funcionario David Lozano y al ingeniero José Luis Merelo que, en aquel momento, trabajaba para el Consistorio mediante un contrato de asistencia técnica, de forma que el grueso de la acusación del Ministerio Público recae sobre el exjefe de servicio del Área de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Almería, Juan de Dios Matarín.

Al elevar sus conclusiones a definitivas, el fiscal Juan Sánchez ha informado de que iba a retirar su acusación contra Lozano y Merelo por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, manteniendo contra ellos únicamente los cargos por negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, por los que solicita penas de año y medio de prisión, multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios, y tres años de inhabilitación de empleo o cargo público para cada uno de ellos.

El fiscal centra ahora su acusación sobre Matarín, quien se enfrenta a 17 años y 9 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, 4 años de prisión y al pago de una multa de 5,4 millones de euros y otra de 24 meses a razón de 12 euros al día, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Asimismo, mantiene su petición para el presidente y secretario de la constructora Facto, José Torrente y Antonio Alañón, que se enfrentan a un año y nueve meses de cárcel y al pago de una multa de 5,4 millones de euros por un delito de tráfico de influencias.

Retira los cargos por prevaricación y tráfico de influencias para dos de los técnicos

De esta forma ha concluido una vista oral que durante cuatro días ha juzgado los supuestos tratos de favor a Facto por parte de funcionarios con familiares que trabajaban o eran socios -directos o no- de la mercantil que se adjudicó las obras, como resultado de dos años de indagaciones del Ministerio Fiscal sobre las posibles irregularidades en el proceso, con un sumario que alcanzaba en 2015 los tres tomos y más de medio millar de páginas, entre las que se incluyen el informe de la Policía Judicial, con escuchas telefónicas, declaraciones tributarias y averiguaciones sobre el patrimonio de los investigados.

El Ministerio Público formulaba, en marzo de 2014, denuncia por la vía de lo penal al apreciar que la actuación en el seno de la empresa municipal Almería Urban -encargada de gestionar los fondos europeos y de la contratación de obras como la del Mesón Gitano-, podría constituir los presuntos delitos citados, atendiendo a las denuncias en su día formuladas, de manera independiente, por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA) y UpyD. Están llamados a declarar como acusación particular el COAA y José Luis Raya de la Cruz, por la formación magenta.

El Colegio de Arquitectos, que recurrió en su día la licitación conjunta del proyecto y obras, acudió en 2013 a la Fiscalía por la presentación al concurso de dos proyectos idénticos firmados, no obstante, por diferentes profesionales y empresas constructoras, resultando una de ellas, Facto, la adjudicataria, frente a Salcoa. Semanas más tarde, UPyD decidía también presentar denuncia en la que, además, se aludía “a la estrecha relación que existe entre ambas empresas”, así como con “técnicos municipales” que se encargaron de evaluar las ofertas.

Terminada la instrucción, la Fiscalía Provincial de Almería cursaba escrito de acusación, en marzo de 2017, solicitando penas de cárcel para tres de los técnicos del Ayuntamiento de la capital, así como una multa de 5.400.000 euros –el importe del presupuesto de ejecución del Mesón–, e inhabilitación especial para el empleo o cargo público Contemplaba tres posibles delitos. Además de prevaricación y tráfico de influencias, el de negociaciones prohibidas, falta que no figura en las citaciones judiciales remitidas por el Juzgado de lo Penal número 5.

Según el fiscal los funcionarios acusados tenían relaciones familiares directas con la empresa Facto, adjudicataria de las obras, y “con pleno conocimiento, con previo y de común acuerdo y de forma intencionada e irregular a través de las valoraciones tanto económica como técnica en el desarrollo del procedimiento de contratación”, propiciaron y “manipularon” de “forma mendaz y manifiesta la resolución del concurso”.

Tras la adjudicación de las obras del ‘Mesón Gitano’, la mesa de contratación comprobó que existían dos proyectos “idénticos, con texto, tipo y tamaño de letras idénticos siendo diferentes los equipos técnicos y con ofertas económicas muy dispares, proyectos presentados por las empresas” Facto y Salcoa. Esto hizo que la empresa municipal ‘Almería Urban’ pusiera en conocimiento de la Agencia de Defensa de la Competencia la existencia de dichos proyectos, lo que motivó la incoación de un procedimiento administrativo por el que se impuso una sanción a Facto y Salcoa, así como al arquitecto redactor del proyecto.

Multas de hasta 5,4 millones de euros para tres investigados de ser condenados

El fiscal mantiene que dicho jefe de servicio redactó el 3 de octubre del 2012 el pliego de licitación de las obras del entorno del ‘Mesón Gitano’ junto a otros dos funcionarios no investigados, uno de los cuales mostró “discrepancias”, y en octubre de ese año ‘Almería Urban’ convocó la licitación con un presupuesto de 7.152.427,69 euros y un plazo de ejecución de veinte meses.

Unos meses más tarde, el 2 de abril del 2013, se llevó a cabo la valoración técnica, no sujeta a la aplicación de fórmula alguna, y se otorgó a las empresas Facto y Salcoa la mejor puntuación, estando ambas vinculadas a través de la empresa de construcción Algea Tris, de la que forman parte los dos empresarios investigados.

El fiscal subraya que Facto y Salcoa tienen una “estrecha vinculación empresarial entre ellas”, así como que la hija de uno de los funcionarios, el hermano del segundo y la esposa del tercero trabajaban en esa época para la primera mercantil. Destaca el “más que evidente el interés” de los técnicos en la adjudicación a la mercantil Facto, “adjudicataria asimismo de numerosas obras municipales”.

Entre los testigos que han declarado este lunes se encuentra el arquitecto Ramón de Torres, que elaboró el proyecto de Facto, el mismo con el que concurrió Salcoa con una oferta económica diferente. Ha dicho que ambas sociedades recurrieron a él por la “experiencia que aportaba”por 30 años de trabajo en el entorno, que “conocía como la palma” de su mano. Ha indicado en este punto que Facto ya le había advertido que no existía una cláusula que impidiese que dos empresas se presentasen a la licitación con el mismo proyecto.

Asimismo, ha explicado que el proyecto de Salcoa fue rubricado por otro arquitecto que se incorporó casi al final de la redacción porque quería dar protagonismo a una joven compañera que había trabajado en su equipo y era nieta del impulsor del Mesón Gitano, pero que no cumplía con los requisitos mínimos de antigüedad para ello. Además, ha subrayado la relación que tenía con el que era jefe de los arquitectos y la “seducción” hacia él que sintió antes de 2012 en lo relativo a este proyecto.

El arquitecto que rubricó el proyecto de Salcoa ha manifestado, por su parte, que recibió el pago de 3.000 euros de esta empresa en un cheque y que no verificó si el mismo se ajustaba al PGOU porque lo daba “por hecho”.

El secretario del Ayuntamiento de Almería ha asegurado que la adjudicación estuvo “suficientemente motivada”en función de la propuesta de la mesa de contratación, aseverando que las obras no necesitaban de licencia municipal al estar “promovidas por un ente público”. También ha respondido que elaboró un informe incluido junto al expediente requerido por la Fiscalía durante la fase de instrucción porque así se lo habían reclamado, y que con el mismo no pretendía “legalizar”lo que se había hecho. “No había nada que ocultar. De todas formas, no subsana nada del expediente, sólo interpreta cómo se ha llevado a cabo”, ha incidido.

Por su parte, el edil y en aquel momento consejero delegado de Almería Urban, Manuel Guzmán, ha reiterado en numerosas ocasiones que se adjudicó a Facto porque “como en todas las licitaciones de las administraciones públicas, hay un criterio técnico y otro económico. Uno tiene un peso y otro, otro. En ésta, por primera vez, tuvo más peso el económico, por primera vez se daba más puntos a la más barata”.

Ante las descarnadas preguntas del fiscal sobre si esto no era una “falacia o un engaño”, ya que según el Ministerio Público la fórmula utilizada no ofrecía márgenes significativos en dos de sus tramos, ha insistido en que se trataba de una recomendación de la empresa que auditaba los fondos Feder y que se cumplieron e incluso sobrepasaron las peticiones del Ministerio de Administraciones, “que era el que nos supervisaba”.