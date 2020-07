La directora de producción Manuela Ocón está considerada una de las mejores especialistas en su campo, hasta el punto que el director Alberto Rodríguez ha llegado a afirmar que ‘La isla mínima’ no se podría haber hecho sin su exhaustivo trabajo.

Ganadora en 2015 recibió el Premio ASECAN ‘Josefina Molina’, Ocón lleva desde este lunes compartiendo y enseñando todos los entresijos de la producción cinematográfica en los Cursos de Verano de la UAL en los que participa junto al director de cine Alberto Rodríguez a través del IV Taller de cine de verano Filming Almería.

Además de ir desgranando todo el proceso necesario que hay que llevar a cabo para tener todos los componentes que se requieren para poder rodar una película, Manuela Ocón también ha hablado de la situación del sector cinematográfico. “Es un sector muy frágil por su intermitencia. Un año puedes rodar dos películas y al siguiente ninguna”. En lo que respecta a Andalucía, Ocón señala que “ahora mismo está más consolidado porque hay muchos rodajes entre series, películas y publicidad, lo que hace que esa precariedad se vaya perdiendo”. Sin embargo es algo que, a su juicio, se debe a que hay mucho trabajo, “pero no al hecho de que el sector esté regulado y estemos más protegidos. Eso pasará cuando se apruebe totalmente el Estatuto del artista y se reconozca la intermitencia del sector”.

Un taller muy participativo y activo

Este taller de cine está siendo muy participativo y activo. La directora de producción ha ido contestando a cada una de las preguntas que le han ido formulando a la vez que avanzaba en sus explicaciones. Una de las enseñanzas que han recibido este martes los participantes ha sido que para que un diseño de producción funcione “es importante que tanto el director como el productor quieran hacer la misma película. Esto permite que el trabajo sea agradable y se gestionen bien los recursos que se tienen en función a un guion”.

Para Ocón los cuatro conceptos principales del diseño de producción son “el equipo técnico, el equipo artístico, los proveedores y los lugares de rodaje”. Y ha indicado que “toda producción va a tener imprevistos, pero el mayor error de todos es pasarse del presupuesto”. Sobre el trabajo del que se siente más orgullosa ha indicado que se trata del realizado en la película ‘Grupo 7’. “Estuvo muy bien coordinada pese a que arrancamos sabiendo que necesitábamos más tiempo y dinero”.

La directora de producción ha ido resolviendo, entre otras, dudas sobre la contratación de actores principales y de reparto y figurantes. Destacando el hecho de que es “fundamental dar de alta a toda las personas que participen en un rodaje porque es una actividad profesional y debe estar remunerada, pero además en caso de accidente será laboral y estarán cubiertas”. En la contratación de reparto para Ocón existen dos sectores “más problemáticos”: el de los jubilados, “porque algunos no quieren que se les de alta para no entrar en conflicto con su jubilación” y el de los niños “que requiere trámites que se llevan semanas y la normativa que los protege contempla aspectos como que no pueden rodar más tarde de las 10 de la noche”.