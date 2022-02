La profesión mejor pagada en Almería es sorprendente

Los sueldos de la provincia de Almería están lejos de ser ni siquiera altos ni llegar a la media autonómica. Es más, son los terceros más bajos de toda Andalucía –en el caso del salario bruto anual– y se cifran en 14.889 euros, una cuantía idéntica a la que se percibe en Córdoba. Este es uno de los datos incluidos en la reciente publicación llevada a cabo por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), referidos a 2020.

En concreto, el salario medio bruto anual de los asalariados contabilizados en la provincia de Almería a lo largo del ejercicio de 2020 era de los citados 14.889 euros. Jaén es, por su parte, la que peor registros presenta, ya que el sueldo medio es de 13.558 euros, mientras que en segunda posición se encuentra Huelva, con 13.896 euros. En cuarta posición está Granada, con 15.846 euros, mientras que Málaga, con 17.068 euros, Sevilla, con 16.979 euros, y Cádiz, con 16.571 euros son las tres provincias con los sueldos más altos de la comunidad andaluza. En el caso de la capital, el sueldo medio no llega ni a los 19.000 euros, al situarse en 18.464 euros, una cuantía que desvela que es el cuarto salario más bajo de Andalucía de una capital de provincia. Las dos capitales de provincia con los sueldos más elevados son Granada, con 22.029 euros y Sevilla, con 21.289 euros.

En lo que respecta a la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres en Almería, aún sigue habiendo mucha distancia entre los que cobran unos y otros, al igual que en el caso del paro, ya que afecta en mayor medida al colectivo femenino. En este caso, siendo más hombres los asalariados en la capital (36.925 frente a 35.150 hombres), estas cobran 1.135 euros menos. Mientras que la nómina de los hombres es de 19.017 euros de media, la de las mujeres es de 17.882 euros.

No obstante, la de la Almería no es la ciudad en la que más brecha salarial entre sexos existe en Andalucía. Se trata de Algeciras, que se sitúa a la cabeza de este ranking, donde los 22.975 asalariados hombres ganan una media de 26.836 euros y las 17.450 mujeres, solo 15.800. La distancia es de 11.036 euros.Las diferencias en la cuantía de la nómina anual también son importantes según la edad de cada trabajador. Y es que los datos ponen de manifiesto que son los trabajadores con más de 60 años los que más cobran, con una media de 18.835 euros anuales. A continuación se encuentra el grupo de población de trabajadores de entre 50 y 59 años, con una salario de 18.391 euros, mientras que en tercer lugar está el colectivo personas de entre 40 y 49 años –que es el mayoritario y está integrado por un total 82.025 personas en la provincia– y cuyo salario medio anual es de 16.494 euros.

En cuarta posición, por su parte, aparece el grupo de trabajo de entre 30 y 39 años, que cobra 13.983 euros al año, mientras que en quinta y última posición se encuentran los trabajadores menores de 30 años, que cuentan con un sueldo de 9.305 euros anual.

La antigüedad en la empresa es otro factor que analiza el IECA, aunque en gran parte de las compañías no actualizan los sueldos según el IPC y tampoco tienen en cuenta el número de años que una persona forme parte de la misma. No obstante, sí que hay empresas en las que aún se percibe un mayor sueldo a medida que se van cumpliendo años en nómina. En este caso, la media que hace este órgano de la Junta de Andalucía es de 27.624 para las personas que llevan trabajando más de diez años en la misma empresa de la provincia, mientras que baja a 20.551 euros si se mantiene en la misma compañía entre cinco y diez años.

Por otra parte, la mayoría de los asalariados residentes en Almería son andaluces, mientras que los trabajadores nacidos en el extranjero suman 81.725 y que perciben de media 10.144 euros.

También hay diferencia por sectores de trabajo. El salario medio bruto anual más elevado en la provincia es el de los 44.175 trabajadores de los servicios públicos, con 25.245 euros. El más bajo es de la la agricultura, donde figuran 63.950 empleados que cobran 8.912 euros de media al año. Mientras tanto, los 16.775 trabajadores de la industria en la provincia almeriense ganan 22.614 euros, los 20.775 de la construcción cobran 13.509 euros y los 91.425 trabajadores del comercio y la hostelería –el grupo más numeroso– perciben 12.108.

Andalucía

En el caso de las cifras globales Andalucía, la percepción salarial bruta de los hombres fue un 24,3% mayor a la de las mujeres (17.529 euros los hombres frente a 14.097 las mujeres). En términos del salario por unidad de tiempo trabajado, la diferencia salarial entre hombres y mujeres representa el 9,6% (23.712 euros los hombres frente a 21.635 las mujeres).A nivel autonómico, el salario también crece con la edad. Así, el sueldo equivalente anual a tiempo completo de los mayores de 40 años fue de 24.734 euros en 2020, frente a los 20.222 euros de los menores de 40. Por sexo, las diferencias salariales son mayores con el aumento de la edad de los trabajadores. Según el tamaño del municipio, también hay distintos salarios. Prueba de ello, es que en 2020 el salario bruto medio de las 12 localidades andaluzas de más de 100.000 habitantes fue 19.630 euros, frente a 14.092 euros de media que recibieron los asalariados residentes en el resto de municipios.

En cuanto a las relaciones laborales que ha tenido la persona a lo largo del año 2020, el salario bruto anual refleja una gran diferencia entre las personas que han trabajado todo el año y las que no (24.401 euros frente a 6.982 euros, respectivamente).La mayor parte de esta diferencia se debe al distinto número de jornadas trabajadas en el año por cada colectivo. No obstante, en términos del “salario equivalente anual a tiempo completo”, que elimina el efecto del número de jornadas trabajadas, aunque se han reducido persisten algunas diferencias (26.297 euros para los que trabajaron todo el año y 18.997 euros para los que no).