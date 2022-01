“No he venido a Almería a pedir, sino a crear riqueza desde los toros”

Tras su presentación a la sociedad almeriense el pasado miércoles, me dirigí a él para solicitarle una entrevista. “Pues mira, me voy mañana mismo pero a los medios de comunicación nunca les digo que no. ¿Te viene bien a las 9’30 desayunar en el Hotel Catedral? Que no quiero irme muy tarde”. Lo llamé una hora antes por si se había quedado dormido. “Yo me levanto temprano. Ya he dado un paseo por esta zona, he visto la Catedral y, aprovechando la visita, he oído misa”.

Él pidió media tostada de pavo, yo de jamón y comenzamos la charla que, en realidad, eso fue la entrevista. “Mi afición a los toros me la inculcó mi padre. Somos cuatro hermanos y todos ‘toreabamos’ en nuestra casa sevillana con una camisa o un trapo cualquiera. Pero un día fuimos a un tentadero y a la vuelta tuvimos un accidente en el que fallecieron mis padres. Yo tenía 14 años fueron nuestros abuelos quienes se hicieron cargo de nosotros y seguimos en un ambiente taurino. Un día haré un homenaje a los abuelos, verdaderos artífices de la afición a los toros de dos generaciones”. Me sumo a la idea pues fue mi abuelo quien la despertó y acrecentó en mí.

José María creció y consiguió un buen trabajo bien remunerado. Pero a él le gustaba el mundo de los toros. “Un día llegué a mi casa y le dije a mi mujer: He hajado el trabajo’. Ella me dijo enseguida: ‘Por los toros, ¿verdad?’. Efectivamente, acertó. Empecé de empresario en plazas portátiles con tan sólo 20 años. La primera que me quedé fue la de Villanueva del Rosario; y luego vivieron otras de las cercanías de Sevilla”.

Poco a poco se abrió paso en un mundo tan complicado y se hizo con plaza de capitales: Cáceres, Ciudad Real, Granada, Málaga... con un inovador planteamiento. “Nunca he llegado a una ciudad pidiendo dinero o subvenciones para dar toros. He ofrecido crear riqueza, relacionándome con el tejido social y cultural de la misma. Hago actividades especialmente dirigidas a los niños y los jóvenes para acercarlos al mundo de los toros: concursos de pintura y redacción, jornadas de puertas abiertas de la plaza, tentaderos, visitas de toreros a colegios... Me da pena ver lo envejecida que será la Fiesta, que a los festejos van sólo personas mayores. Hay que despertar la afición entre la juventud”.

Una vez creada la ilusión en la ciudad, todos sus sectores sociales se ven afectados para bien. “Mira, en Granada cogí un taxi para ir a la plaza. El conductor me reconoció y, cuando le pregunté qué le debía, me dijo: ‘Nada, no le voy a cobrar con la riqueza que está generando usted en la ciudad: restaurantes, hoteles... y taxis’. Esa es mi intención en Almería.

Pero aquí hay un inconveniente: el precio de las entradas. “Los niños van a entrar gratis y los jóvenes tendrán buenos descuentos. En el Puerto de Santa María cuando me fui, dejé las entradas un 33% más baratas; y en Córdoba, un 25%. No me preguntes todavía cómo lo voy a hacer pero bajaré las entradas”.Hace una década, en el Abono había siete corridas de toros. “En principio quizá demos cuatro, las mismas que antes de la pandemia pero estoy seguro que cada año daremos más porque la gente nos las reclamarán. Almería tendrá le Feria que quiera su afición”. Era inevitable preguntarle si vendrá José Tomás. “Pues mira, los cinco últimos años ha toreado en plazas mías. No pierdo la esperanza de que reaparezca aquí”.

Había que acabar. Victoria y su gente lo esperaban para el viaje de vuelta. “El proyecto en el que me he embarcado es de todos los almerienses. Estoy seguro que la ciudad se volcará hacia los toros en un par de años, pues he venido para quedarme. Igual me ha sucedido en las otras ciudades y pueblos en los que he estado o estoy. La afición estaba un tanto adormilada pero han despertado. Ayer me reuní con el alcalde y lo vi en una disposición estupenda. Pronto lo haré con las peñas y el tejido empresarial. Almería va a disfrutar con Lances de Futuro”. Estoy convencido de ello.