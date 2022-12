Almería ama a José

“El hombre más querido de Almería es José Martínez, el lotero de la administración número 2 de la Avenida de Roquetas de Mar”, con esa frase, uno que escribe, comenzaba la crónica del Sorteo Extraordinario de Navidad del año 2015. Y, ahora, en 2022, comienzo exactamente igual.

En aquella ocasión fueron 640 millones de euros repartidos por toda la provincia con el número 19.149, pero especialmente en el municipio Roquetero y en Laujar, donde los alumnos de Instituto Emiliano Manzano de Laujar habían compraron 78 series. Pero también en Fuente Victoria, Benecid, e incluso Brasil, donde el lotero dio el número a unos amigos.

Y en 2022. Ayer. La historia se repite. La administración vendió 15 series del número 5.490 entre los vecinos del municipio, lo que supone una cantidad de 60 millones de euros.

Pese a todo, y aún teniendo en cuenta que esto de los sorteos va de tener suerte, para el lotero de Roquetas también existe la perseverancia: “Estamos tocados por la ‘varita’ mágica y por el trabajo porque sin el trabajo no hay suerte”, asegura. Eso sí, deja caer que esta no es la última. “Pero vamos, que no hay dos sin tres”, añade.

Pero lo que prima ahora es la felicidad: “Estamos todos muy contentos por haber dado por segunda vez el Gordo de la Navidad en siete años”.

Eso de dar nombres de los ganadores no entra los planes de José Martínez, aunque sí sabe por dónde van los tiros: “Habrá gente necesitada y espero que les haga muchísimo bien. La mayor parte se ha quedado aquí en Roquetas. No sé decir a quién le ha podido tocar, a mí seguro que no me ha tocado. No es como la otra vez que fue para un colegio, esta vez ha sido a título individual.

Uno de los nombres que sí salió a la luz fue el de Antonio, el ‘churrero’ propietario de la Churrería Amanecer, quien lo celebró por todo lo alto junto a sus clientes y aseguró que el establecimiento seguirá abierto... pero se tomará de descanso hasta próximo lunes.

Uno de los primeros en llegar a la administración agraciada de Roquetas de Mar fue precisamente el alcalde del municipio, Gabriel Amat, quien se acercaba para disfrutar de la alegría de sus vecinos: “A mí no me ha tocado, pero al que le haya tocado le viene de pantalones”, decía.

Y es que Amat tiene claro que un empujón de este tipo le viene de perlas al municipio: “Le he dado la enhorabuena a los responsables de la administración porque en estos tiempos duros, que entren 60 millones en Roquetas es una satisfacción para el pueblo pero también para el alcalde y el equipo de gobierno, porque nos alegramos de que este año se haya dado así y se haya repartido el dinero”.

Pero el premio no se ha quedado solo en Roquetas de Mar, ha viajado por diversos puntos de la provincia y del Poniente almeriense. De hecho, varias trabajadoras del centro de salud de Vícar han sido agraciadas, pues compraron el número premiado en esta administración de Roquetas de Mar.

También se ha vendido en Oliveros, en la administración número 18. Allí está Celia, trabajadora, quien no se lo cree: “Hemos dado otros premios grandes, pero en Navidad este es el primer gran premio que damos, así que estamos muy ilusionados”. El premio se vendió por terminal.

Además, el 05490 le ha cambiado la vida a dos policías nacionales de Almería con una compra de última hora. “Con la primera que he hablado ha sido con mi madre”, comenta uno de los agentes –los dos compañeros suertudos aún no se han podido ver–, que se encontraba en el momento del desayuno en la cafetería de Agadya de Almería capital.

No reside en Roquetas. Cuenta que recibió la llamada de un amigo, un joven policía nacional en prácticas, que se encontraba en Roquetas de Mar y decidió entrar a la administración situada en los aledaños de la Jefatura de la Policía Local. “Le dije que sí, que quería un décimo... Ha sido una compra de última hora”.También se ha vendido por terminal un décimo del primer premio en San Agustín, concretamente en el Bazar Piscis. “Ojalá hubiera sido más, pero es la primera vez que estamos vendiendo en este punto y es genial dar El Gordo aunque sea un número”, explica María, dueña del establecimiento.

“No sabemos quien ha sido, pero seguro que es una persona que lo necesita, porque estamos en un barrio donde la gente es trabajadora, así que alguien se ha llevado una alegría esta Navidad”, agrega.

Pero la guinda al pastel la puso el cuarto premio, un 25296, del que se repartieron 40.000 euros en La Trece de Artés de Arcos, una administración famosa por esconder décimos en el barrio para que los vecinos que los localicen se los queden de cara al sorteo. Aunque este número no fue uno de los premiados.