La gran fiesta de los ángeles de azul

Ni el viento, ni el sol, ni las nubes que a ratos amenazaban con algún disgusto, ninguna fuerza o elemento pudo alejar a los almerienses este jueves del parque de las Almadrabillas. Tras una semana de infarto en la que la ciudad de Almería se ha rendido a los pies del Cuerpo Nacional de Policía en todas y cada una de las actividades realizadas de forma previa, ayer se celebró por todo lo alto el Día de la Policía. Unos actos presididos por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien estuvo acompañado en todo momento por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; y el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Jesús Redondo Sanz.

A primera hora de la mañana la Catedral acogía un momento más íntimo previo a la solemne formación de 240 policías de más de una docena de unidades en el parque de las Almadrabillas. A las once y media de la mañana daba el pistoletazo en sí de los actos centrales, que han incluido la celebración de un homenaje a los caídos en acto de servicio, la imposición de condecoraciones al mérito policial y una formación dinámica de representantes de todas las unidades de la Policía Nacional.

Según Grande-Marlaska, las infracciones penales han bajado un 8,5 hasta agosto en Almería

Tras la llegada del ministro, el saludo a las autoridades y la entrada de la bandera nacional, el primero en dirigirse a los presentes ha sido Pardo Piqueras, quien aseguró que en octubre "se verán los frutos de la colaboración y trabajo" con las organizaciones sindicales policiales para lograr la equiparación salarial con otros cuerpos. Sostuvo que es "gratificante" que sea el próximo mes cuando se comience la "consecución de una de las principales reivindicaciones" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

"Una reclamación justa, que ha sido escuchada, que será cumplida, que está siendo cumplida", añadió Pardo, quien afirmó que las naciones son "fuertes en la medida en la que tienen instituciones fuertes", consolidadas, útiles y queridas como la Policía Nacional. También manifestó que Almería era ayer el "corazón de la Policía Nacional, un corazón que estos días ha demostrado que late con fuerza" demostrando su respeto por "una de las mejores policías del mundo". Todo ello destacando que el lema del escudo de esta ciudad, "muy noble, muy leal y decidida por la libertad", contiene valores que "también lleva el Cuerpo Nacional de Policía en su ADN" y que contribuyeron a que España sea hoy una de las "democracias más avanzadas del mundo".

Acto seguido, llegó el momento de entregar las condecoraciones. Tres agentes de la Policía Nacional han sido condecorados por el ministro del Interior con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo. Los tres participaron de forma decidida y arriesgada en diferentes operaciones policiales. El oficial José David Navarrete Solana y el policía Manuel Fernández Núñez sufrieron una brutal agresión por parte de algunos miembros de un clan dedicado al tráfico de estupefacientes, en una operación que dio como resultado un total de más de 20 delincuentes detenidos del clan de "Los Alicantinos".

Grande-Marlaska también ha condecorado al policía Jesús Fernández Molina, que resultó gravemente herido al poner en riesgo su vida para detener a un delincuente que había malherido a su compañero de servicio. A estos reconocimientos se han sumado las dos menciones honoríficas concedidas a tres canes, entre ellos Doki y Xela, dos perros policías especialistas en explosivos y drogas, respectivamente, que han sido distinguidos por los servicios que han prestado en defensa de la seguridad ciudadana.

En total fueron entregadas 9 medallas con distintivo rojo a policías, otra más a civiles; así como 22 medallas con distintivo blanco a agentes y otras 10 a particulares, incluidos cargos públicos como la delegada del Gobierno de la Junta, Grancia Fernández, el delegado de Cultura, Alfredo Valdivia, o el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. También miembros de otros cuerpos como Francisco Carretero, jefe de Seguridad de Diputación, o de la judicatura, como la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina.

El regidor capitalino recibióla medalla al mérito policial con distintivo blanco por el "acogimiento" y "buena disposición" que la ciudad de Almería ha brindado desde el primer momento a la Policía Nacional para que organizara en la capital los actos centrales de celebración de los patronos, los Santos Ángeles Custodios. El regidor ha recogido el reconocimiento de manos del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y lo ha hecho "en nombre de toda la ciudad de Almería, que se muestra orgullosa y agradecida al Cuerpo Nacional de Policía".

Antes de que el ministro tomara la palabra , el primer edil hizo entrega de un guión del Ayuntamiento de Almería, al responsable de la Comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Rafael Madrona, "en agradecimiento a la entrega, dedicación y profesionalidad" de toda la Policía Nacional.

Así las cosas, llegó la intervención del ministro Grande-Marlaska, quien sostuvo que el Gobierno seguirá trabajando para que las mujeres "lleguen tal alto como quieran llegar" dentro del Cuerpo Nacional de Policía, porque al Ejecutivo no le vale con que las mujeres "puedan acceder y estar, sino que tienen que acceder y tener la oportunidad de llegar a lo más alto en igualdad de condiciones". También mantuvo que es necesario incrementar y mejorar la formación de los miembros de este cuerpo en el ámbito de la protección a las víctimas de la violencia de género y de las agresiones sexuales, condenando la muerte de la quinta víctima mortal de la violencia machista de esta semana, una mujer en Torrox, calificando a este tipo de violencia como "insoportable". Sobre la Policía Nacional, dijo que se pretende tener la "mejor posible, algo que se está demostrando con hechos y no con palabras" y ha ensalzado su "lealtad, profesionalidad y vocación de servicio" en esta celebración adelantada de la festividad de los Ángeles Custodios. Grande-Marlaska ha apostillado que la Policía Nacional refleja los valores que sostienen a una "sociedad más justa e igualitaria", y ha destacado que las infracciones penales se han visto reducidas durante los 8 primeros meses del año un 0,12 %, un 8,5 en Almería. No fue la única referencia a la provincia, pues al referirse al trabajo para atender los flujos migratorios, apostilló que es algo que en Almería se conoce bien.

Por último, defendió que ayer era un "día para celebrar el acuerdo con los representantes sindicales para incrementar las retribuciones, una reivindicación justa que ha sido escuchada".

La jornada concluyó con un homenaje a los policías fallecidos en acto de servicio, la formación dinámica de las unidades motorizadas y el desfile de medios aéreos de Policía Nacional.