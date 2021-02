Sin rastro del virus de la gripe. Si hace un año los pasillos de urgencias se llenaban de camas con pacientes afectados, las salas de espera estaban repletas de enfermos que aguardaban poder ser atendidos por médicos y enfermeras a la carrera, a pesar de programar desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía un Plan de Alta Frecuentación para hacer frente principalmente al que hasta aquel momento era el virus más letal al que había que hacer frente, hoy la tasa de incidencia de la gripe en la provincia de Almería y en el resto de Andalucía, tal y como han informado desde la Junta, es de cero casos.

Y así lo corroboraba hace apenas unos días el director médico del Hospital de Poniente, Francisco Cañabate, quien señalaba que “la gripe se ha convertido este año en una anécdota, al igual que muchos otros virus respiratorios”. Según destacaba, “hay un verdadero filtro biológico en el que los virus se seleccionan entre si mismos, y está claro que este año el que prevalece es la COVID-19” “Hace un año teníamos alrededor de 700 usuarios en las urgencias, este año esa cifra ha descendido hasta los 300-350, de los cuales un 60% llegan con prioridad 4-5 que son las más bajas”.

El uso de mascarillas, la higiene de manos y la distancia, junto con la vacuna frenan a la gripe esta temporada

Cabe recordar que la tasa de incidencia del virus de la gripe alcanzó en años anteriores una tasa de incidencia de poco más de 40 casos por 100.000 habitantes en la provincia almeriense, dato que queda muy lejos de la incidencia actual, y más aun de las cifras que a diario nos llegan del imparable Coronavirus.

Aunque existía cierto temor por una posible confluencia de la gripe y la COVID-19 en estos meses de invierno, lo cierto es que el último en llegar ha fulminado al virus estacional que ha resultado ser menos letal, y menos contagioso. A ello han contribuido las medidas de seguridad que han llegado con la pandemia. Mascarillas, lavado de manos y distancia de seguridad, además de la vacunación que en esta temporada ha sido uno de los grandes obstáculos para la gripe.

El 69,4 % de las personas mayores de 65 años de la provincia han sido vacunadas

En la provincia de Almería han sido vacunadas 141.863 personas frente a la gripe en la campaña 20-21. De esa cifra 105.330 son mayores de 65 años, con una tasa de cobertura en los mayores de 65 del 69,4 %. Del total de vacunas 30.948 son del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 68.681 del Distrito Sanitario Almería y 42.234 del Distrito Poniente Almería.

Para aquellos en los que puedan surgir dudas, la Sociedad Española de Inmunología ha desarrollado SEICoV, una nueva aplicación que utiliza inteligencia artificial y ayuda a distinguir los síntomas de la gripe, la COVID-19 y el resfriado. Una app que permite que cada persona desde casa pueda hacer directamente un test antes de ir al médico. Es gratuita y esta disponible para los dispositivos Android e Ios.

Ha sido diseñada tras una investigación de síntomas y análisis de datos de 6.000 pacientes europeos. No obstante, los resultados no son una prueba real de diagnóstico sino una orientación, y no reemplazan el consejo médico profesional.