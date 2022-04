La gripe ha vuelto a Almería. Los centros de salud han vuelto a tener pacientes con los típicos síntomas que, en tiempo de pandemia, podrían atribuirse a la COVID-19 pero también a la gripe. En las últimas semanas son bastantes los casos que se han descartado de coronavirus con los test de antígenos y que finalmente se han diagnosticado como gripe. Así lo han confirmado a Diario de Almería varios facultativos de Atención Primaria, quienes aseguran que los casos se están viendo tanto en niños como en adultos. No obstante, parece que es precisamente en el colectivo de los más pequeños donde se está detectando el mayor número de casos. Tanto es así que incluso desde las propias guarderías están avisando a los padres cuando algún menor está diagnosticado con gripe en un aula; el mismo protocolo de alerta que se sigue con la COVID-19.

"Los constantes cambios de temperatura de las últimas semanas han contribuido a que aparezca el virus de la influenza" El delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha indicado a Diario de Almería que el pico de gripe que se ha detectado en las últimas semanas se debe a los constantes cambios de temperatura que se están dando y a las condiciones climatológicas, lo que hace que bajen las defensas, especialmente en personas vulnerables. De la Cruz explica que la gripe es una enfermedad que sigue entre nosotros y si en estas últimas semanas se han detectado más casos también es debido a una cierta relajación del uso de las mascarillas.

Desde el departamenteo de Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andlaucía aseguran que "se está haciendo un estudio de las enfermedades respiratorias agudas entre las que se incluye la gripe" y que "por el momento no hay constancia de que circule la gripe A en la provincia de Almería. No obstante se siguen mirando de forma pormenorizada por si hay algún caso aislado, que en ese caso no es un indicativo".

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, confirmó hace una semana que se está viendo aumento de casos de infecciones respiratorias por gripe y destacó que la incidencia en Andalucía actualmente está en 56.

Los médicos de familia explican que entre los trastornos que ha ocasionado la pandemia encontramos que en plena llegada de la primavera se dé un pico de casos de esta infección respiratoria. Pese a que suene raro, dado que habitualmente los picos de esta enfermedad se han detectado habitualmente entre enero y marzo. La misma situación se está dando en toda España. Con prudencia desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), su portavoz, Javier Arranz, asegura que "lo cierto es que normalmente el pico se ve en enero y desciende a principios de marzo. Ahora, estamos viendo más casos de gripe, no como en 2019 (último año de epidemia de gripe sin la presencia de Covid), pero sí son más que en la anterior temporada".

Cobertura de vacunas en la campaña 2021-2022

La vacuna antigripal este año, al igual que en 2020, obtuvo altas tasas de cobertura, llegando a superar el 80% en el grupo de población más vulnerable, a partir de los 75 años, y el hasta el 70% entre los ciudadanos de 65 a 74 años. En total, en la provincia de Almería se han puesto la vacuna de la gripe un total de 133.318 personas, lo que se traduce en un 18,31% de la población para la que estaba indicada la dosis (personas vulnerables con enfermedades crónicas, embarazadas, residentes y trabajadores de residencias, pesonas mayores de 65 años, personal sanitario y sociosanitario...).

Los facultativos recuerdan que la vacuna de la gripe, al igual que las vacunas contra el COVID-19, no frena la infección pero sí disminuye el riesgo de contagio y de enfermedad grave. Además, insisten en que el uso generalizado de las mascarillas, sumado a una buena cobertura vacunal, contribuye a esta situación. El delegado territorial de Salud de la Junta de Andalulcía ha señalado en numerosas ocasiones en estos últimos años que la mascarilla es el elemento más importante para evitar la transmisión de todas las enfermedades respiratorias que se transmiten a través del aire -a través de aerosoles- como son la gripe, el virus respiratorio sincitial (que afecta a los más pequeños), los cuadros catarrales y la COVID-19.

Es por ello, que es aconsejable su uso en interiores (que sigue siendo obligatorio hasta el día 19 de abril previsiblemente), sobre todo en personas vulnerables y también su aplicación cuando tengamos síntomas respiratorios. La mascarilla puede también prevenir en un futuro, en época de gripes y de catarros, muchos contagios de procesos respiratorios. Y cómo no, aminorar los síntomas para las personas alérgicas que en esta época del año, la primavera, suelen incrementarse.