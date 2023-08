Los hermanos Gómez, talentos de El Ejido Futsal

Las jóvenes promesas con las que he tenido el placer de charlar y realizar una entrevista, son dos hermanos futbolistas que viven en el municipio almeriense de Gádor, ambos militantes en las filas del Club Deportivo El Ejido Futsal. Óscar Gómez Martínez (05/07/2006, Gádor), de 17 años, debutó en Segunda División a una edad temprana, a los 16 años; y Aitor Gómez Martínez (15/01/2011, Gádor), de 12 años, es campeón de España en la categoría Alevín de futsal (fútbol sala). Su interés por el fútbol comenzó cuando sólo tenían 6 años. Comenzaron jugando en el C. D. Gádor, divirtiéndose con los amigos del pueblo; sin embargo, al poco tiempo les fichó el citado club ejidense de fútbol, donde desde entonces no han parado de crecer como personas y como futbolistas. A continuación conoceremos mejor a estos diamantes en bruto del futsal almeriense, dispuestos a dejarse la piel en su nueva temporada con el C. D. El Ejido y a demostrar que, no están ahí por casualidad.

R. G. F.: ¿Dónde y qué estudiáis?

Óscar: Yo estudio Bachillerato en el I. E. S. Cerro Milano de Alhama de Almería, y mi hermano está en Secundaria en el I. E. S. Gádor.

R. G. F.: ¿Cómo comenzasteis a jugar al fútbol?

Óscar: Mi afición al balón la llevo desde pequeño. Tenía 6 años cuando empecé a jugar al fútbol en el Club Deportivo Gádor. Mi familia es muy futbolera, sobre todo mi padre, y de ahí viene mi pasión por este deporte.

Aitor: Yo también empecé con 6 años en este mundo, ya que en prebenjamín se empieza a esa edad. Veía a mi hermano Óscar con el balón y me aficioné al futsal. Él y yo jugábamos mucho al fútbol en las pistas del pueblo con los amigos.

R. G. F.: Le dais las primeras patadas al balón en el Club Deportivo Gádor, y de ahí pasáis al C. D. El Ejido Futsal. ¿Qué recuerdos guardáis de esa época?

Óscar: Unos recuerdos muy bonitos de cuando ganábamos copas y supercopas de Almería. Y el más importante para mí: cuando en infantiles ganamos la liga. El equipo de fútbol de Gádor lo formábamos un grupo de amigos del pueblo que nos habíamos criado juntos desde chicos, y esa amistad y compañerismo se reflejaba en la pista.

Aitor: Mis recuerdos son sobre todo de cuando jugaba en la Liga Provincial... también con mis amigos. Todos éramos compañeros del colegio.

R. G F.: ¿Cuándo y cómo se produce la primera llamada convocándoos para jugar con el C. D. El Ejido Futsal?

Óscar: Pues hace unos tres años, en 2020, el director deportivo del club llamó por teléfono a mi padre para ver si yo quería fichar en el equipo, y acepté sin pensarlo. Ese año ya habíamos ganado el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales con la Selección de Almería y resulta que él me veía jugar y se interesó por mí.

Aitor: Yo entré en el equipo al año siguiente. En el 2021, el entrenador de alevines del Club Deportivo El Ejido Futsal habló con mi padre para incorporarme al equipo. Parece ser que ya me había echado el ojo de enfrentarme en partidos contra su equipo, y al estar mi hermano en él, acepté de inmediato.

R. G. F.: ¿Y cómo valorasteis vuestra incorporación a este club?

Óscar: De manera muy positiva, ya que esto supuso dar un salto a una categoría superior, en la que compiten y competían los mejores equipos de Andalucía. El primer año que estuve en el equipo del C. D. El Ejido Futsal conseguimos ganar el Campeonato de Andalucía de Clubes.

Aitor: Como una experiencia muy enriquecedora, ya que en este equipo están y estaban los mejores jugadores de fútbol de la provincia de la categoría alevín, y el entrar en el club suponía que iba a aprender y a entrenar con ellos.

R. G. F.: ¿Me podéis decir cuáles son vuestras mejores cualidades en el campo?

Óscar: Mi posición en el campo es cierre, por lo tanto, la defensa es mi mejor cualidad. Por cierto, mi padre dice que soy un muro en la defensa de El Ejido. (Sonríe).

Aitor: Yo juego en la posición de pívot zurdo, soy goleador. Se me da bien el golpeo fuerte de balón.

R. G. F.: ¿Cuántos días entrenáis y dónde?

Aitor: Entrenamos tres días en semana en el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido.

R. G. F.: Esta pregunta es para ti, Aitor. Hace cerca de dos meses, el pasado 18 de junio, en el Campeonato de España de Clubes celebrado en el municipio de El Ejido, tu equipo se proclamó campeón de España en la categoría alevín tras derrotar 2-0 en la final al todopoderoso Aljúcer El Pozo de Murcia, en la que anotaste un golazo. ¿Qué supuso este partido para ti?

Aitor: Nos enfrentábamos ante uno de los mejores equipos de futsal de España y no podíamos fallar en nuestra propia casa, finalmente lo conseguimos y quedamos campeones de España. Fue un partido notable y emocionante. Recuerdo que cuando salí por el túnel del vestuario vi el Pabellón de El Ejido lleno de aficionados y familiares. Yo marqué el primer gol para el equipo y se lo dediqué a toda la afición de El Ejido.

R. G. F.: Si no me equivoco, Aitor, en esta temporada pasada has logrado anotar 51 goles.

Aitor: Sí, así es. Ha sido mi mejor temporada goleadora. De hecho, mi gol más significativo para mí fue ese precisamente, el de la final del Campeonato de España.

R. G. F.: Ahora dime tú, Óscar, ¿dónde has jugado tu último partido de temporada?

Óscar: Mi último partido de temporada fue mi debut en Segunda División contra el Colo Colo Zaragoza, en el que empatamos a seis, en un Pabellón de Deportes de El Ejido que mostró un buen ambiente. Fue mi partido más importante.

R. G. F.: Pese a tu corta edad, esta última temporada has sido capitán del C. D. El Ejido Futsal Juvenil en la División de Honor, además fuiste seis años capitán y jugador de la selección de Almería, y dos años capitán de la selección de Andalucía. ¿Para ti que significa ser capitán?

Óscar: Para mí un capitán es alguien con mucha jerarquía en el club, a quién le gusta dirigir a sus compañeros tanto para el bien como para el mal. Es un orgullo llevar el brazalete de capitán ya que eso quiere decir que mis compañeros de equipo confían en mí y eso me enorgullece mucho. Me veo en la obligación de ayudarles en todo.

R. G. F.: ¿Y cuáles son tus planes como capitán de tu equipo para la próxima temporada?

Óscar: Pues este año voy a intentar seguir echando una mano a mis compañeros en todo lo que pueda y más y organizarlos tanto dentro como fuera de la pista. Igualmente procuraré que haya un buen ambiente entre los compañeros, porque una buena armonía en el vestuario refleja un buen juego en la pista.

R. G. F.: ¿Tenéis algún ritual antes de comenzar un partido?

Óscar: Sí, antes de iniciar un partido, el portero de nuestro equipo ha de ponerme mi brazalete de capitán, para mí es fundamental que lo haga él siempre.

Aitor: Yo cuando voy a comenzar un partido me gusta bajarme las medias y ser el último del equipo en salir del vestuario.

R. G. F.: ¿Qué os parece la cantera del futsal almeriense?

Óscar: La cantera de Almería es una de las más importantes de Andalucía ya que de aquí han salido grandes jugadores como Juan Emilio.

Aitor: Efectivamente, estoy con mi hermano: aquí en nuestra provincia hay muy buenos jugadores.

R. G. F.: Además del fútbol, ¿hay algo más a lo que os gustaría dedicaros?

Óscar: A mí me gustaría ser profesor de Historia.

Aitor: Este año me han dado un premio (un ordenador portátil) al mejor expediente académico de Primaria. De mayor quiero ser abogado criminalista. (Se ríe con ganas).

R. G. F.: Un ídolo.

Óscar: Ortiz.

Aitor: Cristiano Ronaldo.