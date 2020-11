El plasma hiperinmune de 63 almerienses, una valiosa 'medicina' para los enfermos COVID

"Quiero donar mientras pueda ser útil y salvar vidas"

Rosa María Zamorano ha sido una de las pacientes COVID-19 de la provincia de Almería. Relata que “afortunadamente” no tuvo que ser ingresada y pasó la infección en su casa, aislada y sin complicaciones, más allá de notar síntomas como cansancio, dolor de garganta y perder el olfato. Supone que ella fue la que contagió a su hija y aún hoy se extraña de por qué su marido y su hijo, que también conviven con ella, no han pasado la enfermedad. “Yo fui al médico porque me constipé de garganta, me mandaron un antibiótico de tres días y seguí trabajando. Me encontraba como cansada y se lo achacaba al antibiótico, pero un día al echarme colonia me di cuenta de que no olía, fui a comer y confirmé que no tenía olfato. Entonces acudí de nuevo al médico y al hacerme la PCR confirmé que sí, que era positiva. Y a los dos días mi hija, que sí tuvo fiebre dos días y dolor de cuerpo”. Supo de lo útil que podía ser su plasma porque sus compañeros de trabajo se lo dijeron y no lo dudó ni un momento pese a lo complicadas que tiene las venas para la donación. “Mientras pueda ser útil y salvar vidas aquí voy a estar, para lo que haga falta”, asegura.