Almería es otra vez la reina de los rodajes cinematográficos del país

En 2013 habían pasado 24 años en los que Almería había perdido su esplendor cinematográfico internacional. Y entonces, un cuarto de siglo después de Indiana Jones y la última cruzada de Steven Spierlberg, llegó Ridley Scott con Exodus. Y desde entonces, la provincia volvió a despertar el interés de rodajes de calibre mundial. La última de Terminator, escenas de la serie Juego Tronos, The Rythm Section o el mítico Brian de Palma con Domino (pero son muchas más) pusieron sus ojos en distintos parajes de la provincia para que fueran elementos esenciales de sus producciones.

Pero la historia del cine en Almería se remonta a la década de los cincuenta, aunque fue en los sesenta cuando comenzó a vivir su época dorada (y esa será difícil de igualar). Se habla de El Cid, protagonizado por Charlton Heston y Sofía Loren en 1961, como el primer gran rodaje de la provincia. Poco después, y aquí existe cierta controversia al respecto, se ubica Cleopatra (en 1963), aunque según testimonios de la época, no hay referencia alguna sobre la llegada Elizabeth Taylor para tal rodaje, aunque es posible que se desplazara una unidad para firmar una escena secundaria de la película.

Desde entonces son más de medio millar las películas y series que atestiguan el rico patrimonio cinematográfico de la provincia. Este basto historia queda reflejado de forma exquisita en el libro ‘Cabalgando hacia la aventura. Almería y la industria del cine’, del investigador cinematográfico José Enrique Martínez, donde en varios capítulos, a través de los distintos géneros se hace un gran repaso a los rodajes realizados en Almería desde el año 1951 hasta la actualidad. En 1951 se produce el primer rodaje de un largometraje en Almería. “A partir de esa fecha, la década de los cincuenta es tanteada por todo tipo de producciones, preparando lo que sería una increíble avalancha años más tarde. Un sol perenne, temperaturas excepcionales y un paisaje muy peculiar y variado fueron la clave. En la época de los sesenta fue cuando realmente la industria tomó cuerpo y se empezaron a realizar grandes producciones en España e Italia, con grandes medios y una excepcional mano de obra, barata eso sí. Ahí quedaron las producciones de Samuel Bronston y otras grandes películas, de las que destaca la maravillosa y excepcional obra del genio inglés David Lean, Lawrence de Arabia”, comentaba a este diario Martínez Moya.

El desierto y las playas fueron elegidas para las superproducciones, aunque en los últimos años entraron otros elementos monumentales como la Alcazaba

A raíz de la explosión cinematográfica de la provincia, según la prestigiosa web IMDb, en Almería se habrían rodado más de 300 producciones entre películas y series, pero en realidad se deja fuera muchas producciones y series nacionales que han tenido una o varias escenas dentro de los paisajes almerienses. Lo que sí es cierto es que Almería es junto con Málaga tras Barcelona y Madrid, la provincia en la que más producciones se han realizado.

Es imposible olvidar Once Upon a Time in the West (Hasta que llegó su hora). Una de las joyas western rodadas en la provincia con actores de la talla de Claudia Cardinale, Charles Bronson o Henry Fonda. En 2018 se cumplieron 50 años del rodaje. El presupuesto de la película rondó los cinco millones de dólares, de los que la mitad fueron para pagar a los actores que participaron en el rodaje.

Hasta que llegó su hora cuenta la historia de Brett McBain, un granjero viudo que vive con sus hijos en la zona pobre del Oeste americano. Ha preparado una fiesta de bienvenida para Jill, su futura esposa, pero cuando ésta llega descubre que McBain y sus hijos han sido asesinados.

Quentin Tarantino no ha ocultado nunca su veneración por las historias de Sergio Leone

Quentin Tarantino no ha ocultado nunca su veneración por las historias de Sergio Leone, pero además al club de fans de Hasta que llegó su hora se suman Martin Scorsese, George Lucas y Steven Spielberg. Por su parte los hermanos Coen han declarado que esta película es “el mejor western de la historia”. Es imposible olvidar otros títulos como Patton, Conan el Bárbaro o Cómo gané la guerra, con visita de John Lennon a Almería durante el otoño de 1966.

Zonas desérticas y con paisaje agreste como Tabernas, grandes sierras con una frondosa vegetación, costas, acantilados y las playas vírgenes de Cabo de Gata-Níjar. No hay muchas provincias españolas que puedan presumir de tener una orografía tan variada y, a la vez, de tan fuertes contrastes. Eso es lo que convirtió a Almería en uno de los grandes centros de producción cinematográfica del mundo y desde luego, no ha sido por casualidad.

La capital de Almería y los espacios naturales de la provincia acogieron más de 70 rodajes cinematográficos, audiovisuales y fotográficos durante 2018, entre ellos una quincena de largometrajes entre los que destacan grandes producciones internacionales que han acercado a actrices como Blake Lively, Gal Gadot o Salma Hayek así como a directores de renombre Emmy Reed o Patty Jenkins, entre otros.

Durante este año, la capital acogió también el rodaje de series como Bounty Hunters, de la cadena inglesa SKY 1 y que tuvo lugar en abril en espacios como la Avenida del Mar, barrio de Pescadería y Las Salinas de Cabo de Gata, o como Hanna, producida y distribuida por NBC y Amazon TV, que se rodó durante el mes de mayo en el Puerto de Almería y la estación intermodal. El cine español también ha tenido su desarrollo en Almería con la grabación de Los Nuestros 2, con Paula Echevarría y Rodolfo Sancho como protagonistas.

En los últimos años hay que destacar el esfuerzo realizado por Almería Film Office y la Diputación de Almería por vender los atractivos turísticos de la provincia para atraer producciones.