Es hora de renovar tu casa

La decoración ha cobrado un especial protagonismo durante los últimos años. Logrando romper una barrera que la asociaba con el alto standing y erigiéndose como una fase más, tan importante como el cemento o la pintura, a la hora de dar forma a nuestro hogar. Y es que, como suele decirse, las casas son tan diversas y variadas como las personas que habitan en su interior. Afortunadamente ya ha quedado atrás esa imagen del mundo de la decoración como algo superficial y hasta cierto punto trivial.

La mesa como centro del salón

Relajación al aire libre

El hogar como extensión nuestra

No en vano, hablamos de una herramienta que vaLogrando, en las manos correctas, sumar coherencia a nuestro propio estilo de vida y calidez, confort y funcionalidad a un espacio tan importante para muchos de nosotros como nuestra residencia.Dentro de ese afán decorativo que, como buenos decoradores autodidactas, todos llevamos dentro, destacan elementos de la trascendencia de la mesa de centro Parte imprescindible de nuestro moviliario y una sencilla forma de darle un salto de estilo al salón.Por no mencionar que se trata de unque, en muchas ocasiones, suele contar con varios espacios de almacenamiento extra. En definitiva, un puesto intermedio entre nosotros y la TV con espacio suficiente para colocar todo lo necesario mientras nos relajamos en el sofá.Y damos el salto a otros de los espacios más importantes de nuestro hogar,o terraza. Mesa, sillas, barbacoa, toldos... El sinfín de posibilidades a nuestra disposición es casi infinito. Aunque no siempre resulta sencillo conjugar funcionalidad con confort en un rincón de nuestra casa cuya finalidad no es otra que acercarnos a la naturaleza y desconectar.No obstante, si hay unos elementos que logren aunar ambos conceptos de una forma bastante acertada esos son las tumbonas. Por si fuera poco, lade estos muebles nos permite poder moverlos con facilidad. Algo que les hace ganar aún más enteros como mueble estrella de todos los veranos.Como siempre, os recomendamos, más allá de cualquier otro tipo de consejo, buscar artículos, elementos decorativos y, en definitiva,De nada sirve contar con la tumbona más cómoda o el centro de mesa más práctico si finalmente su diseño o acabado no nos convence. Es más, se trata de una situación que supone todo un castigo para quien la sufre, ya que debe ver el elemento en cuestión a diario.Por otro lado, dar uso a las guías de compra, seguir loso acudir a personal cualificado es siempre buena idea. Y es que a más información, mejor será la decisión que finalmente tomemos.Para finalizar, no debemos olvidar que nuestro hogar debe conjugar nuestro propio toque personal con diversos factores tan importantes como un acertado uso de los espacios, la luz natural, la organización y orientación de los muebles o un correcto aprovechamiento de los metros de que disponemos. Por mencionar solo alguno de los ejemplos más destacados. ¡Es hora de darle un vuelco a nuestro hogar!