La corona del hospital de Almería: el bichito devorador de escudos

En junio 2007 denuncié ante la Diputación que la escalinata del Hospital iba ya camino de la escombrera de no remediarlo nadie y remedio hubo y por ello me felicitaron de oficio y ahora me felicito de corazón al ver la obra de Juan de Orea salva y luciente en el edificio recién recuperado. Al contemplarlo he visto que al escudo de Carlos IV, para suplir a la original desaparecida, le han puesto una corona de forja que es todo un símbolo del acierto con que se ha llevado a cabo la restauración del establecimiento fundado por los Reyes Católicos con el nombre de Santa María Magdalena… una corona que me ha retrotraído al principio de los años setenta cuando andaba reuniendo material para mi libro de Heráldica Almeriense; dibujaba la portada y por el escudo iba ya el lápiz cuando apareció el portero y se puso a mirar lo que yo hacía; comenté la falta de la corona y el hombre no tardó en contar la historia que la explicaba.

Resulta que una mañana cuando andaban varios médicos de charla a la puerta del edificio la corona sin previo aviso, grieta ni grito, se desprendió para hacerse añicos en el suelo a pocos centímetros del doctor Arigo. Casi tan feliz como el célebre médico me retiré del lugar contento de que al menos por una vez una corona hubiera muerto por accidente y no por asesinato a piquetazos y me fui agradecido a la fortuna por haberme proporcionado un informante fabuloso… tanto que lo que no sabía, o no lo quería saber, se lo inventaba, sin duda ignorante de que aquella caída tuvo un testigo de excepción, vero y certero, don Francisco Jover.

Corría el año 1868 y seis hacía que por la puerta del Hospital había entrado lsabel II. Todo los que entonces fueron vivas a la reina ahora lo son a la libertad, la milicia nacional formada al mando de su coronel el catedrático Arias de Reina cuyo caballo negro apunta las orejas con el griterio y los himnos de Riego y de Garibaldi, una algarabía que amortigua los martillazos que destrozan la corona del escudo de Carlos IV, datada en 1778 desfigurándola tanto que luego la gente la creía "corona al reves"… poco después desapareció retallada y así es como la dibujé yo un siglo después mientras oía las trolas del portero.

No fue un bautizo, pero lo pareció pues al fin y al cabo se trató del primer ataque documentado, que se sepa, a un escudo heráldico en la historia de Almería, una agresión perpetrada por el hombre, sí, pero bajo los efectos de una alimentación nociva que lo había convertido en un raro bichito mixtura de ratón y lepisma, gusano de seda y pájaro picapedrero… Feo a rabiar, dicen los pocos que han tenido el horror de verlo que es el mismo que picó al tren y lo puso negro y echando humo…

Pica y muerde, de todo come -y mucho- pero lo suyo es la piedra y si no reparen en el escudo que remata el instituto Celia Viñas obra monárquica hecha para escuela de Artes y Oficios: tenía una corona real que en 1931 fue devorada por el bichito que en esta ocasión tuvo la delicadeza de sustituirla por la republicana que aún lleva. Y no era él un ser detallista y si no miren lo que hizo en Garrucha que se lió a mordiscos con la corona real hasta dejarla acorde con el nombre de la fortaleza que blasona: El Nazareno, una pena para un fino y bien labrado escudo conocido en el lenguaje heráldico como el completo de Carlos III. De su voracidad fueron víctimas las coronas de los escudos de piedra de las fuentes de María, Laujar…

Pero no paran aquí sus fechorías; además de a los blasones de reyes se dedicó con saña a otros menores y hay que ver lo que hizo con uno de Cantoria. En ocasiones se aplica en los propios escudos, quizá para enriquecer con verdura su dieta de piedra con clara preferencia por la flor de lis. Cuando no hay piedra, se come los blasones de papel como ahora ha hecho con los dos cuervos del escudo usado en impresos por el ayuntamiento de Laujar; y hasta al devorar simbólico llega con las muelas del desjuicio, del ninguneo, a algunos escudos como el del linaje de del Moral en Fondón que cuelga hueco en la casa dizque de cultura.

Cuando todos pensaban que terminada la guerra civil el bichito, harto ya de coronas y lises, cambiaría la dieta, hete aquí que se tornó inapetente y, si exceptuamos la puntual comilona del monumento de Los Coloraos -que por cierto tuvo el detalle de reponer nuevo- dejó a salvo el bichito a las coronas republicanas del Palacio del Obispo y del Ayuntamiento, y la del instituto Celia Viñas que él mismo había puesto tras zamparse la original de Alfonso XIII; y ahí están en papel las de la Diputación, de Gérgal… enteras sin un mordisco por lo que no falta el malpensado que mantiene que no se salvaron por la inapetencia del bichito sino por su inclinación republicana…

Que vaya usted a saber. El caso es que el bichito recobró el apetito con la llegada de la democracia y fue un atracón de coronas y escudos franquistas lo que se dió, tan grande que se vio obligado a hormiguear, a arrimar piedra, papel y bronce al almacén municipal en previsión de vacas flacas, sin que esto signifique que haya dejado de comer piedra, que en ello está y en ello seguimos con lo que eso endurece las entendederas. En vez de en el borrado de nuestra vocación cainita, la inclinación iconoclasta y la afición a dar gran lanzada a moro muerto, estamos dedicados a la eliminación de símbolos como si estos nos pertenecieran cuando propiedad son del pasado, sus testigos inofensivos y así lo han entendido en Rusia al restablecer oficialmente el escudo de sus zares, una lección de tolerancia histórica, mira por donde, de Putin que parece conocer aquello de "cada mochuelo a su olivo, cada oveja con su pareja"... me pregunto si habrá cundido el ejemplo y yo al menos atisbo una esperanza en el caso del que les estoy hablando: miro a la portada y merced a la magia de la restauración veo esperanzado que todo está como antes de que se merendara La Corona del Hospital de Almería, El bichito devorador de escudos.