El Grupo Socialista acusa al alcalde de "mentir" a los hosteleros con el decreto de bares y terrazas por interés electoral

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha asegurado que “la convivencia entre las terrazas, generadoras de empleo y de actividad económica en la ciudad, y el derecho al descanso de los vecinos es un objetivo a alcanzar que el alcalde no debería usar para hacer campaña al Partido Popular con motivo de las elecciones andaluzas”. “Con sus mentiras sobre el nuevo Decreto de Espectáculos Públicos y Establecimientos de Ocio de la Junta de Andalucía, que está en vigor ya desde agosto del mes pasado, ha generado una alarma injustificada entre los hosteleros, a los que es necesario trasladar que pueden estar absolutamente tranquilos porque el compromiso con su sector es incuestionable por parte del PSOE”, ha sentenciado.

De ese modo, Valverde ha detallado que la normativa andaluza “es muy clara” y “ha sido consensuada con los principales actores afectados”, además de que “no ha supuesto ningún tipo de problemas en otros municipios”. De esa manera, ha subrayado que “las competencias de regulación de terrazas son municipales y tienen que adaptarse a un marco normativo andaluz que viene a equilibrar los intereses de la ciudadanía y de los distintos agentes económicos y sociales implicados en este asunto, que es precisamente lo que el alcalde debería de haber promovido durante el actual mandato del Ayuntamiento”.

Mesa del Ruido sin convocar

Los socialistas, ha continuado, “queremos terrazas en nuestra ciudad y queremos que los vecinos que viven en las zonas en las que se encuentran instaladas puedan descansar sin problemas, y sabemos que es posible conseguirlo trabajando desde el ámbito municipal”. Pero Valverde ha lamentado “que esa no haya sido la manera de actuar del alcalde y del resto del equipo de gobierno del Partido Popular, que han estado tratando de dejar pasar un asunto de gran trascendencia en determinadas zonas de la ciudad”.

Adriana Valverde, portavoz del PSOE “Que no haga su trabajo y trate ahora de meter este tema en la campaña electoral, con mentiras, es inaceptable”

“La obligación del alcalde es dar soluciones a los problemas, porque estos no van a desaparecer por hacer que no existen”, ha añadido. Dentro de esa responsabilidad a la hora de actuar, desde el Grupo Municipal Socialista “nos sumamos a la petición que muchas partes interesadas en este tema estaban realizando”, ha explicado, y se solicitó la convocatoria de la Mesa del Ruido el pasado 7 de septiembre, a lo que ha hecho caso omiso el alcalde. “Que no haga su trabajo y trate ahora de meter este tema en la campaña electoral, con mentiras, es inaceptable”, ha concluido Valverde.