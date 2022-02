'No todos somos iguales frente al cáncer', ni por tarjeta de crédito ni código postal

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería (AECC) ha querido poner sobre la mesa que ‘No todos somos iguales frente al cáncer’, y que tu código postal, tarjeta de crédito y género generan desigualdades a la hora de prevenir esta enfermedad. Por eso, en el Día Mundial contra el Cáncer, la AECC ha presentado una campaña con la que se solicita a los ciudadanos que se sumen en la web www.acuerdocontraelcancer.com, y que cuenta con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos de Almería. Concretamente, las 330 farmacias de la provincia servirán de altavoz de la iniciativa, exponiendo y compartiendo el material con los pacientes.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería, Gema Martínez Soler, y la presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero Sosa, han presentado hoy, en la sede de los Farmacéuticos, la campaña y la colaboración, con el que se busca que “todos tengamos las mismas posibilidades para prevenir el cáncer, para que todos tengamos los mismos derechos de acceso a tratamientos, investigación y ayuda, y, en definitiva, para acabar con las diferencias ante esta enfermedad. Porque el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer. Por eso creamos el acuerdo, que se presenta hoy a la vez en toda España, para luchar contras las desigualdades frente al cáncer”.

Gema Martínez Soler ha manifestado que “desde el primer momento que Magdalena contactó con nosotros nos pusimos a su disposición pues nos parecía una idea muy acertada contar con la red de farmacias de la provincia de Almería para llegar al máximo número de ciudadanos. Reunimos a 330 oficinas de farmacia, donde nos encontramos en algunas ocasiones que el farmacéutico es el único sanitario al alcance del paciente, y nuestra red permitirá amplificar el mensaje de esta campaña”.

La farmacia, con el paciente oncológico y sus familiares

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería ha explicado que “la farmacia comunitaria es clave para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico y de sus familiares. Por nuestra formación, los farmacéuticos somos fundamentales en el abordaje de los efectos secundarios de los tratamientos: en la vigilancia de posibles efectos adversos, en la prevención de contraindicaciones, y en las reacciones adversas que podemos detectar en el contacto con nuestros pacientes. Además, jugamos un papel fundamental en la prevención y detección precoz de algunos tipos de cáncer”. Y ha querido terminar recordando el aspecto emocional de esta enfermedad. “Los farmacéuticos tenemos la capacidad de dedicar tiempo a escuchar y comprender lo que preocupa al paciente oncológico. Por tanto, el papel del farmacéutico es clave antes, durante y después de tratamiento”.

Por su parte, la presidenta de la AECC ha agradecido “la labor de los farmacéuticos, especialmente durante la pandemia. Para nosotros es fundamental el trabajo que desde las farmacias realizáis con los pacientes oncológicos. Por la detección precoz, por las campañas de prevención y las posibles secuelas de los tratamientos, pero sobre todo por el acompañamiento desde las farmacias”.

Centrada en la campaña, Magdalena Cantero afirma que “la pregunta que hoy nos hacemos es si somos iguales ante el cáncer, y la respuesta, por muy dramática que parezca, es que no. Nuestro código postal nos determina mucho más que la tarjeta sanitaria. Existe un reparte territorial donde muchas comunidades autónomas no ofrecen un tratamiento por igual a sus ciudadanos. En Andalucía sucede igual, ni en el ámbito territorial ni en el provincial somos iguales. En Almería no es lo mismo vivir en una zona que en otra. Y hoy queremos poner el foco en los barrios que tienen necesidades de transformación social, con problemas educativos y de empleo, pues son más vulnerables que otros barrios frente al cáncer. Ahí es donde debemos poner el foco. En esta línea, la AECC, junto al Comité Técnico de Oncólogos Almerienses, estamos desarrollando campañas específicas para ir a estos barrios, donde no conocen las medidas preventivas y el tratamiento, para ayudarlos y apoyarlos. El objetivo es que cuando acudan a los hospitales no lleguen con un estado avanzado de la enfermedad.

Tras la rueda de prensa, las dos presidentas han acudido a una farmacia, en concreto en la calle Juan Lirola, para entregarles el material. Les ha atendido la farmacéutica titular, Esperanza Llebrés Ibáñez, y el farmacéutico Emilio Gómez-Lama Llebrés, y han estado acompañados por Patricia Reche, secretaria del Colegio de Farmacéuticos, y Lola Valdés, miembro del Consejo Provincial de la AECC en Almería.

Tres motivos para la desigualdad

La campaña incluye diferentes materiales, impresos y audiovisuales, donde se explican los tres motivos principales en la desigualdad frente al cáncer. El primero es ‘Tu código postal afecta más que tu código genético frente al cáncer’: “tu riesgo de padecer cáncer de pulmón aumenta en función de donde vivas porque sólo la mitad de las comunidades autónomas tienen regulaciones sobre espacios sin humo”. Aquí Magdalena Cantero ha destacado que Almería lidera en toda España la Red de Espacios Sin Humo. Otro aspecto que demuestra la desigualdad, es que “el acceso a tratamientos es desigual dependiendo donde vivas, pues en varias provincias no hay unidades de radioterapia”.

El segundo motivo es ‘Tu tarjeta de crédito afecta más que tu tarjeta sanitaria frente al cáncer:’ “Tu posición socioeconómica afecta mucho en lo que comes. Entre las personas que ocupan trabajos que no requieren cualificación hay el doble de obesos que entre directivos y gerentes, lo que aumenta el riesgo de padecer cáncer”. Además, “A casi la mitad de las familias que padecen cáncer, este les provoca un coste de más de 10.000 euros a lo largo de la enfermedad”. Un coste inasumible para muchas personas.

Y el tercero, ‘tu género afecta también en tu desigualdad frente al cáncer’. La AECC recalca que “más del doble de mujeres que de hombres ingresa por su trabajo menos que el salario mínimo, Para ellas, los costes económicos derivados del cáncer pueden llegar a ser inasumibles”, y “el porcentaje de mujeres diagnosticadas de cáncer que padecen un malestar psicológico significativo es mejor que entre los hombres”.

La rueda de prensa ha concluido con un dato para la esperanza: la investigación, y para el año 2050 se espera que la prevalencia del cáncer (el índice de personas que lo superan) sea del 70%.