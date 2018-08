Dos incendios en el Andarax a su paso por el barrio de El Puche

El fuego volvió a hacer acto de presencia en el río Andarax a su paso por el barrio de El Puche de la capital almeriense este miércoles. Pero no lo hizo una vez, no, sino que fueron dos las alertas que provocaron la movilización de los servicios de emergencia al lugar, aunque afortunadamente no se han registrado daños personales a pesar de que los incendios llamaron la atención de todos los que transitaban por la zona.

El 112 de Andalucía ha informado a Diario de Almería de que sobre las seis y media de la tarde de ayer llegaron los avisos del primer incendio, que alertaban de que el fuego estaba haciendo de las suyas a la altura del puente de El Puche. Rápidamente se trasladaron al lugar equipos de los Bomberos de Almería, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía. Poco después, los expertos en extinción de incendios daban por apagado el fuego en este punto.

Sin embargo, la actividad no había cesado aún. Sobre las siete y veinte, apenas cincuenta minutos más tarde, la Policía Local alertaba al 112 de Andalucía de un nuevo incendio, "diferente al anterior" en le cauce del río Andarax. Indicaba que había viviendas cercanas y que estaba afectando a matorrales y basura.

Nuevamente, el Cuerpo Nacional de Policía y los Bomberos de Almería regresaron a la zona. Estos últimos se hicieron cargo de la extinción del fuego, que sólo afectó a los residuos y las secas plantas que alcanzó. Aunque muchos vecinos salieron de sus casas, pudieron regresarsin problemas.