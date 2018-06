Los incendios también son delito y se 'caza' a casi todos los responsables

"Si no al cien por cien, sí que estamos en un tanto por ciento bastante alto de esclarecimiento de incendios forestales. La mayoría se producen por la actuación negligente de la conducta humana". Así lo asegura Sergio López, teniente jefe de la Sección del Seprona de la Comandancia de Almería, quien añade que gran parte de los mismos se deben a la quema de residuos de origen agrícola. "Ojo, muchas están autorizadas en épocas en las que no hay un alto riesgo de incendios como ahora, pero con cierto condicionamientos que si no se cumplen son los que lo acaban provocando. En otros casos ni siquiera existe esa autorización, por lo que los autores no conocen dichas condiciones", advierte el teniente.

Los incencios forestales forman parte de un trabajo conjunto con "otros cuerpos no propiamente policiales. Principalmente con los efectivos del Plan Infoca de la Junta, los agentes de Medio Ambiente y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales. Los resultados hablan por sí solos porque, en toda Andalucía, el año pasado la Guardia Civil esclareció 109 incendios, con un total de ocho detenidos y 52 personas investigadas. En las operaciones se evacuaron 846 personas y 65 viviendas.

"El Seprona participa activamente en el Plan Infoca y en el Comité Asesor (...) Nos enfocamos en la prevención y en la investigación, en la extinción propiamente dicha no pero estamos presentes en las tres fases. En la prvención, como el resto de implicados, tratamos de evitar que se produzca un incendio y velamos para que se cumpla la normativa durante todo el año y las restricciones temporales", apunta.

El teniente manifiesta que durante el verano los recursos del Seprona se dedican a la prevención con patrullas que recorren todas las sierras y montes para establecer puntos de vigilancia, controlar e identificar a las personas que transitan por ellos. Recuerda que durante estos meses estivales en el Cabo de Gata está restringido el paso de vehículos por ciertos caminos o masas forestales, y que de forma general no están permitidas las barbacoas, fogatas o quemas de residuos, todo para evitar que el fuego haga acto de presencia debido a un descuido.

Si a pesar de ello no puede evitarse, el Seprona colabora desde el Centro Operativo Provincial en labores de asesoramiento técnico mientras otras unidades de la Guardia Civil actúan como grupo de control y seguridad. Concluida la extinción y de la mano de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, comienza otra parte de su trabajo: Localizar al responsable.

"La Brigada hace un análisis de la causa del incendio y una vez determinado, su informe técnico nos llega a nosotros para la instrucción de diligencias de investigación. Tratamos de acumular el mayor número de pruebas contra el responsable y se plasman en dichas diligencias, que acabarán por convertirse en judiciales. Para ello utilizamos técnicas de policía judicial específica, inclusoden los interrogatorios", señala el teniente.

Principalmente, insiste, el origen suelen ser las quemas de residuos. "Aunque es algo que ocurre más en Galicia con una tradición arraigada del uso del fuego, aquí también nos encontramos con ciertas personas del ámbito rural que gestionan su espacio de esta forma y es muy difícil convencerlos de que no es una gestión correcta. Esas generaciones aún existen pero ya son minoritarias", apostilla. Considera que no han aumentado los casos, aunque repite que al focalizaar su trabajo en la investigación criminal, el Seprona encuentra ahora a más personas involucradas, detenidas o investigadas por provocar un incendio. Añade que en Almería no es habitual encontrarse con pirómanos o incendiarios pese a que haya "un pequeño porcentaje de fuegos por intereses diversos: Enfrentamientos personales, intereses agrícolas o ganaderos...". "El perfil del incendiario que disfruta con el fuego casi no ha aparecido en Almería, aunque hace dos o tres años sí tuvimos una secuencia de fuegos de manera prolongada y reiterada que concluyó con una persona puesta a disposición judicial".