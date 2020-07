La incertidumbre del personal laboral de las Escuelas Infantiles de la Junta

Durante los últimos meses, se ha hablado mucho de las 73 técnicos superiores en Educación Infantil de despedidas tras la no subrogación de sus contratos, una vez que la Junta de Andalucía asumió el pasado 1 de septiembre la gestión directa de las cinco escuelas infantiles que antes se gestionaban de forma privada tras una licitación pública. Organizaciones sindicales como CCOO o formaciones políticas como Adelante Andalucía han mostrado su apoyo a dichas mujeres.

Sin embargo, hay otras trabajadoras que se enfrentan con incertidumbre a lo que pueda pasar. Se trata de aquellas que ahora realizan este trabajo, el personal laboral de técnicos superiores en Educación Infantil de la red pública de Escuelas Infantiles. Unas profesionales que esta martes se han reunido en la Escuela Infantil Mediterráneo de Almería -una de las afectadas por la posible reincorporación de las monitoras no subrogadas junto a la Rocío Jurado de Chipiona, Atunara de La Línea de la Concepción, El Faro de Torrox y Andaluna de Sevilla-.

Han explicado que el año pasado fueron requeridas 73 personas de la bolsa de trabajo de personal laboral con la categoría profesional de técnico superior en Educación Infantil, para atender las vacantes de estos centros tras su asunción por parte de la Consejería de Educación del Gobierno andaluz. Sin embargo, las despedidas denunciaron ante los tribunales su situación y tres de ellas ya han visto cómo la justicia declaraba nulo su despido, sin que la Junta de Andalucía recurriese esta resolución.

Un fallo que obliga a indemnizar a las despedidas o, teme el personal laboral que ahora realiza esta labor, incorporarlas de nuevo, pese a haber desarrollado su carrera laboral en una empresa privada. En este punto, señalan las técnicos con las que ha podido hablar Diario de Almería, para poder encontrarse en la bolsa de trabajo tuvieron que abonar en su día las correspondientes tasas y, durante años, acudir allí dónde eran reclamadas para poder sumar puntos y avanzar poco a poco. Insisten en que la experiencia en el sector privado les puntuaba escasamente, algo que no pasaría en el caso de las monitoras despedidas si son “readmitidas”.

Por ello, y aunque desean lo mejor para las despedidas, han mostrado su oposición a esta posible readmisión, a pesar de desconocer qué ocurrirá porque hasta el momento no han sido informadas al respecto por la administración o por unos sindicatos de los que, afirman, no han recibido ningún apoyo hasta el momento. Todo ello porque, dicen convencidas, esta supuesta reincorporación perjudicaría el acceso de aquellos que han usado los “cauces legales” durante toda su vida laboral en el sector público.

Apuntan que este miércoles ‘Adelante Andalucía’ llevará una proposición no de ley (PNL) a favor de las citadas despedidas, que previsiblemente podrían ser recibidas en el Parlamento, por lo que reclaman, al menos, el mismo trato y visibilidad. También piden a la Junta de Andalucía que opte por indemnizar a las monitoras o por recurrir las sentencias. “Entendemos que los principios que rigen en una administración, los derechos que amparan al personal integrante de la bolsa vigente, y el buen hacer deben primar por encima de todo, de otra forma avocamos a la mentira, al desconcierto y a la desconfianza, que no deben tener cabida en una la desconfianza, que no deben tener cabida en una Gobierno que se precie”, han dicho.

El principal temor ahora es que la PNL de Adelante Andalucía siga su curso y llegue fructificar, pues -apuntan- estas despedidas “pasarían a ser personal laboral indefinidos no fijos, reconociéndoles además todo el tiempo que han estado en la privada como antigüedad y experiencia en la Junta de Andalucía”.

Podrían pasar a indefinidas no fijas, ocuparían plazas perjudicando a muchos que llevamos años dando vueltas y haciendo kilómetros, por lo que tenemos claro que se incumplirían los preceptos de igualdad, méritos y capacidad que rigen un proceso de selección público y regulan las bolsas de trabajo de la Administración andaluza en base a estos principios constitucionales”, han dicho.

Además, temen, esto podría suponer desplazar en la lista a toda aquella persona a la que estos nuevos méritos pusiese por detrás de las despedidas, provocando una mayor dificultad en el acceso a un puesto de trabajo por el que, insisten, han peleado durante años.