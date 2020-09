El PP pide al Gobierno mejor control de los inmigrantes llegados en patera

El presidente del Partido Popular de Almería ha presidido una reunión con cargos del PP provincial en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con sus competencias en materia de inmigración y acabe con el “descontrol y la falta de coordinación” que actualmente sufre la política migratoria.

Los populares afirman que no se puede volver a repetir la situación que ocurrió el pasado fin de semana cuando 11 inmigrantes, contacto directo de un positivo, quedaron en las calles de la capital incumpliendo una Resolución de la Autoridad Sanitaria ratificada por un juez.

En este sentido desde el PP afirman que “la salud de los almerienses y de las personas que llegan en patera es una prioridad” y han lamentado que desde el Gobierno de España estén “echando balones fuera” y “abandonando a su suerte” a los Ayuntamientos de los municipios con más presión migratoria como es el caso de Almería, Roquetas de Mar o El Ejido.

En este sentido, los populares le han vuelto a exigir al Ejecutivo de Sánchez que dé la cara y que de una vez por todas abra los Centros de Internamiento de Inmigrantes que se cerraron tras la declaración del Estado de Alarma.

Para los populares es esencial que los inmigrantes que llegan en patera pasen todos los controles que sean necesarios y en caso de dar positivo en Covid, que guarden la cuarentena tanto el enfermo como los inmigrantes que hayan estado en contacto directo con él.

“Es necesario que el Gobierno actúe, que no siga incumpliendo sus obligaciones, que abra los CIES y que se ocupe de los inmigrantes que llegan a nuestras costas diariamente. Si hay una orden de la Autoridad Sanitaria ratificada por un juez, y aún así los inmigrantes quedaron en la calle, es algo que no podemos consentir y que no se puede volver a repetir”, ha afirmado.

Los populares han señalado también la necesidad de que desde el Gobierno se refuercen las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia de Almería, así como que cuenten con más medios para poder luchar contra las mafias de tráfico de personas.

“Desde el PP consideramos absolutamente necesario que el Gobierno apruebe urgentemente un Protocolo para el tratamiento de la migración irregular durante la pandemia del Covid-19 y para que se dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al resto de los funcionarios desplegados, que recepcionan inmigrantes, de equipos de protección individual completos y suficientes. Además, es necesario que se garantice la llegada legal y ordenada de la inmigración a España luchando en particular contra las mafias que trafican con personas, y que se incrementen los medios técnicos y humanos para combatir la avalancha de pateras que llegan a las costas almerienses”, han concluido.