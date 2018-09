Ya son casi 6.900 los inmigrantes recibidos en el puerto de Almería

Casi 6.900 inmigrantes han sido trasladados y atendidos en el puerto de Almería tras su rescate de diferentes pateras en lo que va de año. Según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, hasta este martes han sido trasladados a los módulos de internamiento de las instalaciones portuarias de la capital almeriense 6.869 personas que viajaban en 210 pateras.

Los datos registran un aumento significativo respecto a 2017, cuando fueron interceptadas 5.582 personas al lo largo de todo el año y especialmente si se comparan con los de 2016, con 2.288 rescatados durante la anualidad. Hay que remontarse hasta 2006 para encontrar un crecimiento tan elevado, pues se registraron 4.197 rescatados frente a los 1.659 de 2005, los 2.007 de 2004 o los 1.846 de 2003. Ya en 2007 se notó un descenso con 2.424 inmigrantes rescatados, pasando a ser 1.320 en 2008, 2.589 en 2009, 947 en 2010, 1.063 en 2011, 920 en 2012, 692 en 2013, 1.193 en 2014 y 1.559 en 2015.

Los mandos policiales aseguran que existen medios suficientes para los agentes

Sin embargo, el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Jesús Redondo, ha sostenido que no existe un "riesgo extraordinario" para los funcionarios de la Policía Nacional derivado de cuestiones sanitarias por la atención de inmigrantes llegados en patera a los puertos andaluces. Al ser interpelado en Almería sobre las quejas sindicales por la situación sanitaria de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), Redondo ha sostenido que "los inmigrantes no llegan llenos de pústulas y con mil enfermedades" y ha subrayado que aquellos que puedan tener alguna enfermedad no difieren del resto de personas.

En cualquier caso, ha asegurado que "está todo protocolarizado" y ha recordado que "lo primero que se hace cuando un inmigrante toca tierra" es someterlo a una revisión médica por parte del personal sanitario de Cruz Roja, que "también está haciendo un esfuerzo extraordinario en ese sentido".