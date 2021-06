La inocencia de la juventud: un perro y un gato juegan juntos

La razón de por qué los perros y gatos se llevan mal es muy simple: el instinto del perro le obliga a correr detrás del gato, mientras que el instinto del gato le obliga a huir.

No se trata de que los perros odien a los gatos, pero responden a su instinto cuando los persiguen. Aunque un can esté domesticado, es un animal cazador por naturaleza y eso les mueve a perseguirlos cuando los ven. Pero no tiene que ser únicamente para atacar, puede ser simplemente por curiosidad.

Pero hay casos en que ponen en duda estas apreciaciones y suelen darse en la infancia, cuando los instintos, aunque estén, se encuentran latentes. El perro y el gato del vídeo 'juegan' sin hacer distinción entre tipos de animales.