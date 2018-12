La inseguridad veta el reparto de paquetería, comida y transportes en la zona norte

La empresa de mensajería y paquetería Seur ha dejado de atender a la zona norte de la capital almeriense. Y lo mismo han hecho determinadas empresas de reparto de comida a domicilio o incluso transportes públicos como los taxistas o el autobús urbano. Los continuos robos, casos de vandalismo y en definitiva la inseguridad y los riesgos que dicen correr los trabajadores en esta zona de la ciudad, han llevado a los responsables de cada sector a poner punto y final a sus servicios allí. Los barrios afectados son Los Almendros y Piedras Redondas, pero también parte de Araceli.

Pero la zona norte de la capital no es la única que sufre este ‘apagón’ de servicios. También otros barrios o determinadas calles de Pescadería o de la zona de El Puche y El Quemadero han sido señalados en el mapa de influencia como zonas non gratas. Los repartidores aseguran que son “puntos conflictivos” donde las empresas prefieren no llegar y perder incluso ingresos, antes que poner en riesgo la integridad física de sus trabajadores o perder la mercancía que van a entregar y a la que en numerosas ocasiones han tenido que hacer frente por haber sido robada.

En el caso de la zona norte, los tres barrios almerienses que se han visto afectados por el no reparto de las empresas de mensajería y paquetería se encuentra una doble realidad: mientras que una parte de la población “ensucia el nombre de Piedras Redondas e incluso Los Almendros, con su carácter incívico”, otros tantos, “la mayoría”, son personas corrientes, trabajadoras y humildes que quieren tener los mismos servicios que cualquier otro almeriense, como indicaron a Diario de Almería los propios afectados de la zona.

Aseguran que cuando realizan compras por internet, en muchas ocasiones la empresa vendedora no específica qué compañía hará llegar el paquete al domicilio, con lo cual se arriesgan a sabiendas de la situación que se ha incrementado en los últimos meses con el Black Friday, el Ciber Monday y las compras de cara a Navidad. Pagan los correspondientes gastos de envío para que el pedido les llegue a su casa (de ahí la comodidad de comprar por internet), pero la realidad es que al cabo de unos días de espera reciben una llamada desde la oficina del transportista para indicarles que pueden pasar a recoger su mercancía cuando quieran, porque han dejado de trabajar en la zona. Esta es la estrategia que está aplicando la compañía de mensajería y paquetería Seur. La inseguridad es evidente y las continuas incidencias así lo demuestran, como han asegurado a Diario de Almería los propios trabajadores de la agencia en Almería.

En el caso de los taxis, muchos aseguran que en ciertas calles de Los Almendros no realizan servicio, algunos a ninguna hora del día y otros, únicamente por las noches. Los conductores indican que no hay ninguna directriz de no ir a los Almendros, sino que es cada uno quien toma su decisión, lo mismo que a Pescadería, El Puche o El Quemadero.