Violenta agresión de una interna a dos funcionarias en la prisión de El Acebuche en Almería

Dos funcionarias de la prisión provincial de El Acebuche de Almería han sido agredidas con violencia extrema por una interna del módulo de mujeres, según ha podido conocer este periódico de fuentes sindicales. La agresión ha sido de tal virulencia que una de las funcionarias ha sufrido lesiones en brazo, torso, muñeca y pierna, si bien finalmente han podido reducir a la agresora que presenta un amplio historial delictivo. De hecho, también agredió a los agentes de la Policía Nacional en el momento de la detención.

Este tipo de episodios violentos no se producían en la cárcel almeriense desde principios de año cuando la asociación profesional de trabajadores penitenciarios ‘Tu Abandono Me Puede Matar’ y el sindicato CSIF denunciaron la agresión a un trabajador a la hora de la comida cuando “el único funcionario que controlaba dicho acto recriminó a un interno para que no pase al comedor con la cabeza cubierta con una gorra, puesto que está prohibido por las normas de régimen interior”.