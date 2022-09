“La investigación exige mayor financiación de la Administración”

Me puso en contacto con ella un amigo común. Cuando me dijo que tenía 26 años pensé que era una becaria cargada de proyectos e ilusiones pero con poco presen-te. ¡Craso errror el mío! Lean y pásmense ante el currículum de esta joven canjilona.

–Tan jovencica y tan erudita...

–¡Ja, ja, ja! Nací el 7 de Octubre de 1995 en el Hospital Torrecárdenas pero he vivido toda mi infancia y adolescencia en Canjáyar. Hice Primaria en el colegioSanta Cruz y Bachillerato en el IESValle del Andarax.

–Vamos a recordar aquellos años en Canjáyar.

–De mi infancia recuerdo que por la tarde me iba a lo que llamamos La calleja, una calle pequeña del pueblo donde varias madres de amigos del grupo tenían tiendas, una de ellas la confitería donde hacen los famosos merengues, y estábamos las tardes enteras allí jugando. Teníamos un pacto: si rompíamos un cristal con el balón, lo pagábamos entre todos.

"¿La mayor vergüen-za que he pasado en mi vida? Cuando fui elegida Reina de las Fiestas de Canjáyar”

–Lo intentaste en el voleibol pero... eso no era lo vuestro.

– ¡Ja, ja, ja! Pocos partidos de voleibol ganamos pero disfrutábamos mucho y los viajes en el autobús a los lugares de los partidos eran siempre divertidos. Fíjate si perdíamos que el entrenador nos motivaba: nos invitaba a comer si ganábamos algún partido; pero creo que nunca llegó ese día.

–Sé que fuiste Reina de las Fiestas de Canjáyar.

–¡Uf, qué vegüenza pasé! El año del IV Centenario de la aparición de la Santa Cruz del Voto fui elegida Reina de las Fiestas. De primeras no me agradó mucho pues soy persona tímida y no me gusta estar en el punto de mira; finalmente acepté y creo que han sido las fiestas que más intensamente he vivido en el pueblo.

–Ahora viene tu impresionante currículum académico...

–¡No exageres!Hice el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación en la Politécnica de Madrid y estoy terminando el Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación en dicha Universidad. Mi paso por ella ha sido una carrera de fondo mezclada con una montaña rusa de emociones. Me quedo con las personas que he ido conociendo y que me han acompañado durante el camino.

–Con 26 años no puedes tener mucha experiencia laboral...

–He estado dos años trabajando de becaria en el Grupo de Tratamiento de Imágenes en la Universidad donde estudié. Cuando digo que trabajo en un laboratorio la gente piensa en probetas y pipetas o cosas así y es una simple sala llena de ordenadores. Allí he estado implicada en proyectos de investigación relacionados con la utilización de la inteligencia artificial para ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades. He participado en cuatro proyectos, tres de ellos con los pediatras del Hospital del 12 de Octubre de Madrid y otro con el Hospital Torrecárdenas de Almería.

"En mi trabajo de fin de grado elaboré un sistema de fragmentar las arterias coronarias de gran repercusión”

–Sé que quieres reivindicar algo importante...

–Pues sí, quiero hacer una reivindicación al sector público y al privado de la necesidad de financiación en el mundo de la investigación en general. La sociedad a veces no es consciente de esta necesidad y sin financiación no se pueden llevar a cabo proyectos en los que he tenido la oportunidad de participar. Si no hay investigación no hay progreso.

–Te pillo en el Aeriopuerto, ¿no?

–Es que me voy a Japón un año como participante del programa Vulcanus. Allí conoceré la cultura japonesa, aprenderé el idioma, veré los avances tecnológicos que hay en ese país y contactaré con investigadores de distintos países participantes en el proyecto.