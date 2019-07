Tres investigados por abusar en grupo de una joven de 18 años

También en sede judicial, los investigados confirmaron este relato excepto en lo relativo a que la chica dijese de parar, se quedara inmóvil, o que no consintiera tener relaciones con ellos, apuntando uno de ellos que la víctima pudo “enfadarse” porque no la habían llevado a su casa, sino a la de su amiga.

Añadió que cuando exigió al conductor que no continuara “lo dijo bien claro” y que todos los presentes “se enteraron de que no quería tener relaciones, que empleó un tono firme y no se le trababa la lengua por el alcohol”. Contó también que se enfadó porque no la habían llevado a casa, que se sentía “sucia” y que sólo al día siguiente “fue consciente de la gravedad de los hechos” tras hablar con otra amiga.

Las amigas de la chica dicen que lo hizo porque quiso, no obligada

La amiga con la que la víctima habló antes de ir al médico, manifestó ante el juez que ésta le había indicado que “en ningún momento le dijo que no a los chicos, sino que debido a la ingesta de alcohol, se dejó llevar por la situación” y que pensaba que éstos “no eran conscientes de que no quería acostarse” con ellos. Por su parte, la amiga con la que pasó la noche junto a los investigados, aseguró que la víctima “estaba consciente y sabía lo que hacía, porque si la hubiera visto mal, les hubiera dicho algo” y que ésta “en ningún momento” expresó su “negativa”. Aclaró que fue pasada una hora y media de mantener relaciones sexuales cuando ésta estaba “molesta y dolorida” a la vez que “cansada” cuando les dijo que pararan pero “no porque no quisiera tener las relaciones, sino por la duración de las mismas”, pero que éstos “no le hicieron ni puñetero caso” durante unos diez minutos. Añadió que ésta le había dicho que “ponía la denuncia por si la habían dejado embarazada o que le hubieran pegado algo, pero no porque ellos le agredieran”, apostillando que ésta “lo hizo porque ella quiso, que no fue obligada”.